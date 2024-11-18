https://ria.ru/20241118/nalogi-1984305493.html

В Госдуме призвали россиян заплатить налоги заблаговременно

В Госдуме призвали россиян заплатить налоги заблаговременно - РИА Новости, 18.11.2024

В Госдуме призвали россиян заплатить налоги заблаговременно

Россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, рискуют пропустить срок уплаты и получить штраф, выгоднее платить их заблаговременно, заявила РИА РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T02:18

2024-11-18T02:18

2024-11-18T02:18

экономика

россия

надежда школкина

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, рискуют пропустить срок уплаты и получить штраф, выгоднее платить их заблаговременно, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физлиц в России истекает 2 декабря, то есть на это остается всего две недели. "К сожалению, у некоторых людей в характере есть такая черта - откладывать все на потом, и это не всегда срабатывает на пользу самого гражданина, так как всегда есть такой момент, как забыл или закрутился. А налоги, как правило, не прощают такого отношения и могут напомнить о себе в виде существенных штрафов. Чтобы такого не случилось с вами, лучше заплатить их заблаговременно", - сказала Школкина. "В целом, я всегда придерживаюсь принципа - не откладывать ничего на завтра, если это можно сделать сегодня, особенно если это касается налогов или подачи деклараций. Да и сделать это сейчас можно максимально комфортно, в том числе через личный кабинет ФНС", – заключила она. Налоговые уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в мобильном приложении и личном кабинете налогоплательщика на сайте службы. Кроме того, заплатить налоги можно через "Госуслуги". Помимо имущественных налогов в текущем году банковским вкладчикам впервые начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 150 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Также в уведомлении может быть так называемый налог на богатых – дополнительные 2% НДФЛ на доходы, превысившие за год 5 миллионов рублей, если с них ранее был уплачен налог только по стандартной ставке 13%.

https://ria.ru/20241111/premialnye-1982984952.html

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экономика, россия, надежда школкина, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги