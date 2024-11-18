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Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 18.11.2024
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17:16 18.11.2024 (обновлено: 18:05 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html
Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов
Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 18.11.2024
Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О'Брайан внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:16
2024-11-18T18:05
в мире
новая зеландия
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О'Брайан внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Как ранее выяснило РИА Новости, воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О'Брайан публиковал ранее угрозы российским журналистам. В сети Linkedin он указал, что является оператором FPV-дрона в ВСУ. В сентябре он опубликовал видео, которое озаглавил так: "Это был напряженный месяц для нас в Курске". На записи видны служащие ВСУ, в их числе и сам О'Брайан, показаны кадры нанесения ударов БПЛА по жилым двухэтажным домам. В своих постах в соцсети X новозеландец не скрывал ненависти к русскому народу. По его словам, "вся эта… нация должна быть взята на прицел". В других публикациях он призывал уничтожить Россию. Особую ненависть наемник демонстрировал к российским журналистам. Отдельные публикации он посвятил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. В комментарии 7 августа наемник выступил с неприкрытой угрозой удара по журналисту."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... О'Брайан Джордан, Новая Зеландия", - говорится на сайте.Ранее в пресс-службе СК РФ РИА Новости сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против О'Брайана. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о применения насилия к представителю власти, о незаконном пересечении госграницы и о наемничестве.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Поддубный 7 августа получил тяжелые ранения в Курской области в результате атаки украинского дрона. Его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20241116/naemnik-1984114384.html
https://ria.ru/20241118/kachur-1984436472.html
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в мире, новая зеландия, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Новая Зеландия, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес новозеландского наемника О'Брайана в список террористов

© Фото : соцсети боевикаВоюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : соцсети боевика
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О'Брайан внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Как ранее выяснило РИА Новости, воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О'Брайан публиковал ранее угрозы российским журналистам. В сети Linkedin он указал, что является оператором FPV-дрона в ВСУ. В сентябре он опубликовал видео, которое озаглавил так: "Это был напряженный месяц для нас в Курске". На записи видны служащие ВСУ, в их числе и сам О'Брайан, показаны кадры нанесения ударов БПЛА по жилым двухэтажным домам. В своих постах в соцсети X новозеландец не скрывал ненависти к русскому народу. По его словам, "вся эта… нация должна быть взята на прицел". В других публикациях он призывал уничтожить Россию. Особую ненависть наемник демонстрировал к российским журналистам. Отдельные публикации он посвятил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. В комментарии 7 августа наемник выступил с неприкрытой угрозой удара по журналисту.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Обвиненному в наемничестве новозеландцу О'Брайану вменяли 11 преступлений
16 ноября, 06:41
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... физические лица... О'Брайан Джордан, Новая Зеландия", - говорится на сайте.
Ранее в пресс-службе СК РФ РИА Новости сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против О'Брайана. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о применения насилия к представителю власти, о незаконном пересечении госграницы и о наемничестве.
Роман Качур* - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Полковника ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 17:38
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Поддубный 7 августа получил тяжелые ранения в Курской области в результате атаки украинского дрона. Его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
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Росфинмониторинг внес в список террористов двух наемников из Грузии
Вчера, 18:03
 
В миреНовая ЗеландияРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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