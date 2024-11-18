https://ria.ru/20241118/mts-1984360182.html
МТС обжаловала предписание ФАС по допплате с абонентов в Крыму
МТС обжаловала предписание ФАС по допплате с абонентов в Крыму - РИА Новости, 18.11.2024
МТС обжаловала предписание ФАС по допплате с абонентов в Крыму
МТС обжаловала в суде решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму и... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:06
2024-11-18T12:06
2024-11-18T12:42
россия
мегафон
мтс
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технологии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. МТС обжаловала в суде решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму и Севастополе, поэтому срок исполнения предписания приостановлен до вступления в силу решения суда, заявили РИА Новости в ведомстве.В конце октября служба предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Позже, в понедельник, ФАС сообщила, что "Мегафон" исполнил предписание и отменит роуминг до 28 февраля 2025 года."ПАО "МТС" обжаловало решение и предписание ФАС России в судебном порядке. В связи с этим срок исполнения предписания приостановлен до вступления в силу решения суда", - сообщили в службе.В свою очередь в МТС прокомментировали РИА Новости, что оператор представил документы, подтверждающие существующие расходы, антимонопольному ведомству.Компания объяснила, что в тех регионах России, где у оператора нет собственной инфраструктуры, в том числе на территории Крыма и Севастополя, МТС несет расходы за доступ своих абонентов к инфраструктуре других операторов связи.Ранее, в октябре, аналогичное "Мегафону" предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось.
https://ria.ru/20241118/megafon-1984337788.html
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россия, мегафон, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), севастополь, технологии
Россия, Мегафон, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Севастополь, Технологии
МТС обжаловала предписание ФАС по допплате с абонентов в Крыму
МТС обжаловала предписание ФАС по взиманию допплаты с абонентов в Крыму
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. МТС обжаловала в суде решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму и Севастополе, поэтому срок исполнения предписания приостановлен до вступления в силу решения суда, заявили РИА Новости в ведомстве.
В конце октября служба предписала операторам МТС и "Мегафон
" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Позже, в понедельник, ФАС сообщила, что "Мегафон" исполнил предписание и отменит роуминг до 28 февраля 2025 года.
"ПАО "МТС" обжаловало решение и предписание ФАС России в судебном порядке. В связи с этим срок исполнения предписания приостановлен до вступления в силу решения суда", - сообщили в службе.
В свою очередь в МТС прокомментировали РИА Новости, что оператор представил документы, подтверждающие существующие расходы, антимонопольному ведомству.
Компания объяснила, что в тех регионах России, где у оператора нет собственной инфраструктуры, в том числе на территории Крыма и Севастополя, МТС несет расходы за доступ своих абонентов к инфраструктуре других операторов связи.
Ранее, в октябре, аналогичное "Мегафону" предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн
" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось.