https://ria.ru/20241118/moskva-1984447198.html

В воде, из-за которой якобы отравились дети в школе 1512, не нашли вирусы

В воде, из-за которой якобы отравились дети в школе 1512, не нашли вирусы - РИА Новости, 18.11.2024

В воде, из-за которой якобы отравились дети в школе 1512, не нашли вирусы

По предварительным результатам, в бутилированной воде из запечатанной бутыли, из-за которой якобы отравились дети в школе № 1512, вирусы не обнаружены, сообщили РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:25

2024-11-18T18:25

2024-11-18T18:25

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. По предварительным результатам, в бутилированной воде из запечатанной бутыли, из-за которой якобы отравились дети в школе № 1512, вирусы не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. Ранее Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 на востоке Москвы из-за случаев кишечной инфекции, на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек. В управлении Роспотребнадзора по Москве уточнили, что у заболевших по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса второго типа. "Представители управления Роспотребнадзора по городу Москве произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми. По предварительным результатам ПЦР-исследования бутилированной воды из запечатанной бутыли, вирусы не обнаружены, ПЦР-исследования сотрудников школы отрицательные", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241117/novocheboksarsk-1984280261.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)