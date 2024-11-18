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В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке - РИА Новости, 18.11.2024
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14:02 18.11.2024 (обновлено: 14:45 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/moskva-1984390359.html
В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке
В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке - РИА Новости, 18.11.2024
В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке
Пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке возле пруда в Новой Москве, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:02
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке возле пруда в Новой Москве, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале. "В 9:38 в службу 112 Москвы поступило сообщение о попавшем в беду животном в селе Вороново", — говорится в посте.На место происшествия выехал дежурный расчет поисково-спасательного отряда № 302. По прибытии они обнаружили бобра, застрявшего в ливневке у пруда. "Два огнеборца спустились вниз. Чтобы пострадавший не пустил в ход зубы, на него накинули полотенце. Затем пожарные взяли животное на руки и помогли протиснуться сквозь прутья ливневки к большой воде", — рассказали в ведомстве.Бобр благополучно вернулся в естественную среду обитания, добавили в департаменте.
https://ria.ru/20241117/jastreb-1984272617.html
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Спасение бобра, застрявшего в ливневке
Спасение бобра, застрявшего в ливневке
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городское хозяйство москвы, москва, гочсипб, новая москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва, ГОЧСиПБ, Новая Москва
В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке

В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке у пруда

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке возле пруда в Новой Москве, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале.
"В 9:38 в службу 112 Москвы поступило сообщение о попавшем в беду животном в селе Вороново", — говорится в посте.
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На место происшествия выехал дежурный расчет поисково-спасательного отряда № 302. По прибытии они обнаружили бобра, застрявшего в ливневке у пруда.
"Два огнеборца спустились вниз. Чтобы пострадавший не пустил в ход зубы, на него накинули полотенце. Затем пожарные взяли животное на руки и помогли протиснуться сквозь прутья ливневки к большой воде", — рассказали в ведомстве.
Бобр благополучно вернулся в естественную среду обитания, добавили в департаменте.
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