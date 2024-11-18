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В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке
В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке - РИА Новости, 18.11.2024
В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке
Пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке возле пруда в Новой Москве, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:02
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке возле пруда в Новой Москве, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в Telegram-канале. "В 9:38 в службу 112 Москвы поступило сообщение о попавшем в беду животном в селе Вороново", — говорится в посте.На место происшествия выехал дежурный расчет поисково-спасательного отряда № 302. По прибытии они обнаружили бобра, застрявшего в ливневке у пруда. "Два огнеборца спустились вниз. Чтобы пострадавший не пустил в ход зубы, на него накинули полотенце. Затем пожарные взяли животное на руки и помогли протиснуться сквозь прутья ливневки к большой воде", — рассказали в ведомстве.Бобр благополучно вернулся в естественную среду обитания, добавили в департаменте.
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Спасение бобра, застрявшего в ливневке
Спасение бобра, застрявшего в ливневке
2024-11-18T14:02
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Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва, ГОЧСиПБ, Новая Москва
В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке
В Новой Москве пожарные спасли бобра, застрявшего в ливневке у пруда