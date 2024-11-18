https://ria.ru/20241118/moor-1984370849.html

Тюменская область в 2025 году увеличит расходы бюджета на соцсферу

Тюменская область в 2025 году увеличит расходы бюджета на соцсферу - РИА Новости, 18.11.2024

Тюменская область в 2025 году увеличит расходы бюджета на соцсферу

Тюменская область на финансирование социальной сферы в 2025 году направит 64,4 процента регионального бюджета, это почти на десять процентов больше, чем... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:52

2024-11-18T12:52

2024-11-18T12:52

тюменская область

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Тюменская область на финансирование социальной сферы в 2025 году направит 64,4 процента регионального бюджета, это почти на десять процентов больше, чем планировалось в 2024 году, заявил губернатор Александр Моор. "Общая сумма расходов в проекте бюджета на 2025 год составляет 303 миллиарда рублей. При этом доля расходов на социальную сферу в 2025 году в прогнозе составляет 64,4% от всего объема расходов. Например, изначально в проекте бюджета на 2024 год доля расходов областного бюджета на социальную сферу составляла 54%. То есть доля социальных расходов в нашем бюджете растет", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Как пояснил губернатор, под расходами областного бюджета на социальную сферу подразумевается финансирование сферы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта, в том числе строительство детсадов, школ, объектов здравоохранения и спортивных объектов. Проект закона о бюджете на 2025 год и плановые 2026-2027 годы внесен правительством региона в Тюменскую областную думу. В ближайшие дни он будет проходить рассмотрение на комитетах, а в конце ноября на очередном заседании парламентарии рассмотрят главный финансовый документ региона в первом и втором чтениях.

https://ria.ru/20241109/turizm-1982798764.html

тюменская область

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александр моор, тюменская область