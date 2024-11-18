https://ria.ru/20241118/moor-1984370849.html
Тюменская область в 2025 году увеличит расходы бюджета на соцсферу
Тюменская область в 2025 году увеличит расходы бюджета на соцсферу - РИА Новости, 18.11.2024
Тюменская область в 2025 году увеличит расходы бюджета на соцсферу
Тюменская область на финансирование социальной сферы в 2025 году направит 64,4 процента регионального бюджета, это почти на десять процентов больше, чем... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:52
2024-11-18T12:52
2024-11-18T12:52
тюменская область
александр моор
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Тюменская область на финансирование социальной сферы в 2025 году направит 64,4 процента регионального бюджета, это почти на десять процентов больше, чем планировалось в 2024 году, заявил губернатор Александр Моор. "Общая сумма расходов в проекте бюджета на 2025 год составляет 303 миллиарда рублей. При этом доля расходов на социальную сферу в 2025 году в прогнозе составляет 64,4% от всего объема расходов. Например, изначально в проекте бюджета на 2024 год доля расходов областного бюджета на социальную сферу составляла 54%. То есть доля социальных расходов в нашем бюджете растет", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Как пояснил губернатор, под расходами областного бюджета на социальную сферу подразумевается финансирование сферы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта, в том числе строительство детсадов, школ, объектов здравоохранения и спортивных объектов. Проект закона о бюджете на 2025 год и плановые 2026-2027 годы внесен правительством региона в Тюменскую областную думу. В ближайшие дни он будет проходить рассмотрение на комитетах, а в конце ноября на очередном заседании парламентарии рассмотрят главный финансовый документ региона в первом и втором чтениях.
https://ria.ru/20241109/turizm-1982798764.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0cb9f9012292ea3194f313be1fc33a64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область
ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Тюменская область на финансирование социальной сферы в 2025 году направит 64,4 процента регионального бюджета, это почти на десять процентов больше, чем планировалось в 2024 году, заявил губернатор Александр Моор.
"Общая сумма расходов в проекте бюджета на 2025 год составляет 303 миллиарда рублей. При этом доля расходов на социальную сферу в 2025 году в прогнозе составляет 64,4% от всего объема расходов. Например, изначально в проекте бюджета на 2024 год доля расходов областного бюджета на социальную сферу составляла 54%. То есть доля социальных расходов в нашем бюджете растет", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Как пояснил губернатор, под расходами областного бюджета на социальную сферу подразумевается финансирование сферы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта, в том числе строительство детсадов, школ, объектов здравоохранения и спортивных объектов.
Проект закона о бюджете на 2025 год и плановые 2026-2027 годы внесен правительством региона в Тюменскую областную думу. В ближайшие дни он будет проходить рассмотрение на комитетах, а в конце ноября на очередном заседании парламентарии рассмотрят главный финансовый документ региона в первом и втором чтениях.