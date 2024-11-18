https://ria.ru/20241118/migranty-1984361571.html

В Новосибирской области запретили мигрантам работать в детсадах

В Новосибирской области запретили мигрантам работать в детсадах - РИА Новости, 18.11.2024

В Новосибирской области запретили мигрантам работать в детсадах

Мигрантам запретили работать в детсадах Новосибирской области, также продлили запрет на работу в такси и в ряде объектов торговли, соответствующее постановление РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:11

2024-11-18T12:11

2024-11-18T12:11

новосибирская область

андрей травников

общество

мигранты

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БАРНАУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Мигрантам запретили работать в детсадах Новосибирской области, также продлили запрет на работу в такси и в ряде объектов торговли, соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников. "Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности… торговля розничная напитками в специализированных магазинах... торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах… деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем... образование дошкольное", - говорится в сообщении. Ранее в регионе действовал запрет по тем же сферам деятельности, однако дошкольное образование добавили в перечень впервые.

https://ria.ru/20241105/migranty-1982017044.html

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирская область, андрей травников, общество, мигранты