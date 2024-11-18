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В Новосибирской области запретили мигрантам работать в детсадах - РИА Новости, 18.11.2024
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12:11 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/migranty-1984361571.html
В Новосибирской области запретили мигрантам работать в детсадах
В Новосибирской области запретили мигрантам работать в детсадах - РИА Новости, 18.11.2024
В Новосибирской области запретили мигрантам работать в детсадах
Мигрантам запретили работать в детсадах Новосибирской области, также продлили запрет на работу в такси и в ряде объектов торговли, соответствующее постановление РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:11
2024-11-18T12:11
новосибирская область
андрей травников
общество
мигранты
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БАРНАУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Мигрантам запретили работать в детсадах Новосибирской области, также продлили запрет на работу в такси и в ряде объектов торговли, соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников. "Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности… торговля розничная напитками в специализированных магазинах... торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах… деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем... образование дошкольное", - говорится в сообщении. Ранее в регионе действовал запрет по тем же сферам деятельности, однако дошкольное образование добавили в перечень впервые.
https://ria.ru/20241105/migranty-1982017044.html
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новосибирская область, андрей травников, общество, мигранты
Новосибирская область, Андрей Травников, Общество, Мигранты
В Новосибирской области запретили мигрантам работать в детсадах

В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах и такси

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВоспитанники в детском саду
Воспитанники в детском саду - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Воспитанники в детском саду . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Мигрантам запретили работать в детсадах Новосибирской области, также продлили запрет на работу в такси и в ряде объектов торговли, соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.
"Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности… торговля розничная напитками в специализированных магазинах... торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах… деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем... образование дошкольное", - говорится в сообщении.
Ранее в регионе действовал запрет по тем же сферам деятельности, однако дошкольное образование добавили в перечень впервые.
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