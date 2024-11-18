https://ria.ru/20241118/mid-1984477083.html

МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности

МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности - РИА Новости, 18.11.2024

МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности

В МИД РФ, комментируя предоставленные в международный суд ООН доказательства совершения Украиной геноцида в Донбассе, заявили, что Москва приложит усилия для... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T21:47

2024-11-18T21:47

2024-11-18T21:48

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя предоставленные в международный суд ООН доказательства совершения Украиной геноцида в Донбассе, заявили, что Москва приложит усилия для привлечения Киева к ответственности. В размещенном на сайте российского министерства сообщении, говорится, что Россия представила в понедельник в суд ООН доказательства совершения украинской стороной геноцида в Донбассе. "Россия продолжит прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечен к международной ответственности за совершенные им зверства против народа Донбасса",- подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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