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МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности
МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности - РИА Новости, 18.11.2024
МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности
В МИД РФ, комментируя предоставленные в международный суд ООН доказательства совершения Украиной геноцида в Донбассе, заявили, что Москва приложит усилия для... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:47
2024-11-18T21:47
2024-11-18T21:48
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя предоставленные в международный суд ООН доказательства совершения Украиной геноцида в Донбассе, заявили, что Москва приложит усилия для привлечения Киева к ответственности. В размещенном на сайте российского министерства сообщении, говорится, что Россия представила в понедельник в суд ООН доказательства совершения украинской стороной геноцида в Донбассе. "Россия продолжит прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечен к международной ответственности за совершенные им зверства против народа Донбасса",- подчеркнули в МИД РФ.
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В мире, Россия, Донбасс, Украина, ООН, Международный суд ООН, Вооруженные силы Украины
МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности
МИД: Москва сделает все для привлечения Киева к международной ответственности