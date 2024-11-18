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МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности - РИА Новости, 18.11.2024
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21:47 18.11.2024 (обновлено: 21:48 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/mid-1984477083.html
МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности
МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности - РИА Новости, 18.11.2024
МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности
В МИД РФ, комментируя предоставленные в международный суд ООН доказательства совершения Украиной геноцида в Донбассе, заявили, что Москва приложит усилия для... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:47
2024-11-18T21:48
в мире
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украина
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международный суд оон
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя предоставленные в международный суд ООН доказательства совершения Украиной геноцида в Донбассе, заявили, что Москва приложит усилия для привлечения Киева к ответственности. В размещенном на сайте российского министерства сообщении, говорится, что Россия представила в понедельник в суд ООН доказательства совершения украинской стороной геноцида в Донбассе. "Россия продолжит прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечен к международной ответственности за совершенные им зверства против народа Донбасса",- подчеркнули в МИД РФ.
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в мире, россия, донбасс, украина, оон, международный суд оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донбасс, Украина, ООН, Международный суд ООН, Вооруженные силы Украины
МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности

МИД: Москва сделает все для привлечения Киева к международной ответственности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В МИД РФ, комментируя предоставленные в международный суд ООН доказательства совершения Украиной геноцида в Донбассе, заявили, что Москва приложит усилия для привлечения Киева к ответственности.
В размещенном на сайте российского министерства сообщении, говорится, что Россия представила в понедельник в суд ООН доказательства совершения украинской стороной геноцида в Донбассе.
"Россия продолжит прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечен к международной ответственности за совершенные им зверства против народа Донбасса",- подчеркнули в МИД РФ.
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В миреРоссияДонбассУкраинаООНМеждународный суд ООНВооруженные силы Украины
 
 
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