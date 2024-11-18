https://ria.ru/20241118/mid-1984462014.html

В МИД предупредили об ощутимом ответе на удары ракетами вглубь России

В МИД предупредили об ощутимом ответе на удары ракетами вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

В МИД предупредили об ощутимом ответе на удары ракетами вглубь России

Ответ России в случае использования киевским режимом дальнобойных ракет по российской территории будет адекватным и ощутимым, заявила официальный представитель... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:54

2024-11-18T19:54

2024-11-18T21:51

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ответ России в случае использования киевским режимом дальнобойных ракет по российской территории будет адекватным и ощутимым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - приводятся ее слова в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

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россия, в мире, мария захарова, сша, украина