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В МИД предупредили о последствиях ударов Украины дальнобойными ракетами - РИА Новости, 18.11.2024
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19:49 18.11.2024 (обновлено: 21:15 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/mid-1984460696.html
В МИД предупредили о последствиях ударов Украины дальнобойными ракетами
В МИД предупредили о последствиях ударов Украины дальнобойными ракетами - РИА Новости, 18.11.2024
В МИД предупредили о последствиях ударов Украины дальнобойными ракетами
Использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории радикально изменит суть конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:49
2024-11-18T21:15
в мире
россия
украина
джо байден
мария захарова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории радикально изменит суть конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства."Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", — отметила дипломат.По ее словам, пока неизвестно, опираются ли вбросы СМИ на официальные источники, но ясно одно: на фоне поражений украинских войск Запад ставит на эскалацию гибридной войны против России, пытаясь достичь иллюзорной цели — нанести Москве стратегическое поражение. "Однако никакое "чудо-оружие", на которое молятся Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО", — резюмировала Захарова. Накануне газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Утверждается, что глава Белого дома пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.В середине сентября Владимир Путин заявил, что киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран НАТО, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.Москва будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
https://ria.ru/20241118/rakety-1984451816.html
https://ria.ru/20241118/ssha-1984324415.html
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в мире, россия, украина, джо байден, мария захарова, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Джо Байден, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО
В МИД предупредили о последствиях ударов Украины дальнобойными ракетами

МИД: удары Киева дальнобойными ракетами по РФ радикально изменят суть конфликта

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории радикально изменит суть конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", — отметила дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
По ее словам, пока неизвестно, опираются ли вбросы СМИ на официальные источники, но ясно одно: на фоне поражений украинских войск Запад ставит на эскалацию гибридной войны против России, пытаясь достичь иллюзорной цели — нанести Москве стратегическое поражение.
"Однако никакое "чудо-оружие", на которое молятся Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО", — резюмировала Захарова.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Киев не получал разрешения на удары вглубь России Storm Shadow, пишут СМИ
Вчера, 18:54
Накануне газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Утверждается, что глава Белого дома пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"На кону выживание": в США заявили о начале прямого конфликта с Россией
Вчера, 08:55
В середине сентября Владимир Путин заявил, что киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран НАТО, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.
Москва будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул российский лидер.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
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