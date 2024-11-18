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Дипломат рассказала об истинном назначении безэкипажных катеров для Киева - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:23 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/mid-1984315022.html
Дипломат рассказала об истинном назначении безэкипажных катеров для Киева
Дипломат рассказала об истинном назначении безэкипажных катеров для Киева - РИА Новости, 18.11.2024
Дипломат рассказала об истинном назначении безэкипажных катеров для Киева
Российской стороне известно, что безэкипажные катера Запада для Киева служат не для защиты судоходства, а для атак на порты, и это не остается без реакции,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T06:23
2024-11-18T06:23
специальная военная операция на украине
россия
юлия жданова
вооруженные силы украины
украина
великобритания
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Российской стороне известно, что безэкипажные катера Запада для Киева служат не для защиты судоходства, а для атак на порты, и это не остается без реакции, заявила в своей статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат указала на то, что Украине из-за границы направляются морские беспилотники. "Киев получает их как минимум из Великобритании, Германии и США. Известно, в частности, что Лондон на безвозмездной основе уже передал киевскому режиму десятки амфибийных аппаратов для проведения рейдов в целях "защиты" черноморского "зернового коридора" для поставок продовольственной продукции и зерна нуждающимся государствам. Однако нам достоверно известно, что упомянутые боевые средства предназначены не для защиты поставок сельхозпродукции, а для нападений на наши порты, прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём и тем самым продолжения боевых действий", - отметила Жданова. Она добавила, что эти враждебные шаги не остаются без реакции со стороны РФ.
https://ria.ru/20241118/zapad-1984309888.html
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россия, юлия жданова, вооруженные силы украины, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юлия Жданова, Вооруженные силы Украины, Украина, Великобритания
Дипломат рассказала об истинном назначении безэкипажных катеров для Киева

Жданова: Киеву поставляют безэкипажные катера для атак на порты

© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar SarsenovУкраинский морской беспилотник
Украинский морской беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Ministry of Digital Transformation of Ukraine / Daniyar Sarsenov
Украинский морской беспилотник. Архивное фото
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Российской стороне известно, что безэкипажные катера Запада для Киева служат не для защиты судоходства, а для атак на порты, и это не остается без реакции, заявила в своей статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Дипломат указала на то, что Украине из-за границы направляются морские беспилотники.
"Киев получает их как минимум из Великобритании, Германии и США. Известно, в частности, что Лондон на безвозмездной основе уже передал киевскому режиму десятки амфибийных аппаратов для проведения рейдов в целях "защиты" черноморского "зернового коридора" для поставок продовольственной продукции и зерна нуждающимся государствам. Однако нам достоверно известно, что упомянутые боевые средства предназначены не для защиты поставок сельхозпродукции, а для нападений на наши порты, прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём и тем самым продолжения боевых действий", - отметила Жданова.
Она добавила, что эти враждебные шаги не остаются без реакции со стороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЮлия ЖдановаВооруженные силы УкраиныУкраинаВеликобритания
 
 
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