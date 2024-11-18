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Экипажи Ми-28 ударили по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипажи Ми-28 ударили по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.11.2024
Экипажи Ми-28 ударили по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипаж вертолетов Ми-28нм нанес удар авиаракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:13
2024-11-18T05:13
2024-11-18T11:02
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
ми-28
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экипаж вертолетов Ми-28нм нанес удар авиаракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, ми-28
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Ми-28
Экипажи Ми-28 ударили по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипажи Ми-28 поразили ракетами личный состав ВСУ в приграничье Курской области