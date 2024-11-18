https://ria.ru/20241118/messendzhery-1984317970.html

В Совфеде предложили обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества

В Совфеде предложили обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества - РИА Новости, 18.11.2024

В Совфеде предложили обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества

Сенатор Артём Шейкин выступил с инициативой обязать популярные в России мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая запрещена РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:17

2024-11-18T07:17

2024-11-18T07:17

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технологии

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viber

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сенатор Артём Шейкин выступил с инициативой обязать популярные в России мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и Viber, уведомлять своих пользователей о новых способах мошенничества в интернете."Считаю необходимым ввести обязательные меры по информированию пользователей через мессенджеры, самыми популярными из которых являются Яндекс.Мессенджер, VK Teams, WhatsApp*, Telegram и Viber, о новых способах мошенничества. Предлагаю следующее решение: раз в месяц, заходя в приложение, пользователь должен обязательно просматривать информацию о мошеннических схемах. Это поможет ему освежить знания и быть более бдительным при обмене сообщениями", — сказал Шейкин РИА Новости. Также сенатор предложил обязать мессенджеры при первой их установке показывать пользователю самые распространенные в интернете способы мошенничества. "По сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием мессенджеров. Каждое седьмое киберпреступление совершается с помощью социальных сетей, где в настоящее время наблюдается рост количества публикаций экстремистского и террористического содержания. Это тревожная тенденция, которая требует немедленного внимания", — пояснил парламентарий.*Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979661455.html

https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html

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общество, технологии, россия, viber, telegram