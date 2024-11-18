https://ria.ru/20241118/megafon-1984337788.html

"Мегафон" исполнил предписание по отмене наценки на связь в Крыму

"Мегафон" исполнил предписание по отмене наценки на связь в Крыму - РИА Новости, 18.11.2024

"Мегафон" исполнил предписание по отмене наценки на связь в Крыму

"Мегафон" исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе, компания отменит роуминг до 28... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:10

2024-11-18T10:10

2024-11-18T10:10

экономика

россия

севастополь

мегафон

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Мегафон" исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по отмене наценки на связь в Крыму и Севастополе, компания отменит роуминг до 28 февраля 2025 года, заявили в ведомстве. В конце октября служба предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. "Мегафон" исполнил предписание ФАС России. … Сотовый оператор представил в ФАС России письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. … Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство посчитало срок реализации технически обусловленным. Там объяснили, что во время пребывания абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. Ведомство напомнило, что ранее, в октябре, аналогичное предписание исполнил сотовый оператор "Т2 Мобайл", а "Билайн" сообщил о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года, поэтому оператору предписание не выдавалось.

https://ria.ru/20241113/gosduma-1983482574.html

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экономика, россия, севастополь, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс