https://ria.ru/20241118/mebel-2024-1984451920.html

Выставка "Мебель-2024" открылась в "Экспоцентре"

Выставка "Мебель-2024" открылась в "Экспоцентре" - РИА Новости, 18.11.2024

Выставка "Мебель-2024" открылась в "Экспоцентре"

Международная выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" – "Мебель-2024" открылась в "Экспоцентре", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:55

2024-11-18T18:55

2024-11-18T18:55

россия

антон алиханов

экспоцентр

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

мебель

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международная выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" – "Мебель-2024" открылась в "Экспоцентре", сообщает корреспондент РИА Новости. Одним из первых гостей выставки стал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, который прямо на стендах пообщался с производителями российской мебели и узнал о том, какие проблемы их волнуют. Выступая на VI Всероссийской конференции производителей мебели, которая открывала деловую часть выставки, министр отметил рост производства отечественной мебельной продукции. "У нас достаточно неплохие промежуточные результаты этого года – мебельная отрасль растет чуть больше 9% по итогам первых трех кварталов. <…> Уверен, что динамика выше среднего будет и по итогам этого года. В прошлом году рынок составил 653 миллиарда рублей, мы планируем показать результаты выше, чем прошлогодние. Большой спрос на российскую мебель вытягивает в хороший плюс и производство в других сегментах – ДСП, ДВП и фанеры", – сообщил Алиханов, его слова приводятся на сайте Минпромторга РФ. Министр подчеркнул, что в России создаются новые мебельные предприятия, в том числе в нише фурнитуры, идет процесс обеления рынка, а Фонд развития промышленности предоставляет новым предприятиям займы по программе "Проекты развития". "Есть проблемы с импортозависимостью, в частности, диоксида титана. Хочу сказать, что мы ведем работу и будем в рамках нового нацпроекта "Новые материалы и химия" развивать собственное производство. Но защитные меры, то есть антидемпинговые механизмы, мы будем включать, как только у нас появится понимание, что мы освоили альтернативное производство, у нас есть серийность в достаточном объеме и хорошего качества", – отметил Алиханов. На особенности торговли на маркетплейсах обратил внимание президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александр Шестаков. "Маркетплейсы – огромный механизм продажи мебели, который набирает обороты, но живет он сегодня по своим законам, и, значит, весь "черный" рынок уходит туда, не находится в нашей отчетности. У них нет ни гарантий, ни закона о правах потребителей. У них нет ничего. Маркетплейс – это действительно очень интересный механизм, но он должен развиваться по правилам. Мы заинтересованы, чтобы он развивался, но он должен жить в правилах нормальной работы", – подчеркнул Шестаков. Спикер отметил, что проблемы в отрасли, конечно, есть, но крупных государственных дотаций она не требует. "Что может являться драйвером? Защита внутреннего рынка от "недружественного" импорта. Этим мы высвобождаем достаточно большую долю – 30 миллиардов рублей в год. Освобождение рынка – это не только большая площадка для продаж. Это еще и выход на внешние рынки, увеличение экспортных продаж. Для этого необходима поддержка государства", – подчеркнул генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов. Спикер обозначил тенденцию, когда мебельный импорт из недружественных стран (например, из Германии) умудрялся даже расти, несмотря на санкции. "В 2024 году основными темами выставки станут цифровизация производства, внедрение VR-технологий, экологичность, усиление роли маркетплейсов и новые тенденции в потребительском поведении. Это отражает изменения в мебельной индустрии и ее адаптацию к современным вызовам", – сообщил генеральный директор АО "ЭКСПОЦЕНТР" Максим Фатеев. Выставка "Мебель" проходит в 35-й раз. На площади более 70 тысяч квадратных метров свою продукцию около 950 компаний из девяти стран, включая Россию, Италию, Германию, Турцию, Китай, США, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Особое внимание уделено участию российских регионов. Посетители могут ознакомиться с коллективными стендами восьми регионов России: Архангельской, Владимирской, Калининградской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Севастополя и Республики Марий Эл. Деловая программа выставки включает более 40 мероприятий с участием ведущих экспертов отрасли. "Мы уже определили сроки и место проведения следующей выставки "Мебель-2025". Она пройдет на новой площадке – в "Крокус Экспо" с 24 по 27 ноября 2025 года. Это связано с техническими и организационными изменениями. Переход выставки на новую площадку – это для нас и вызов и новые возможности для развития мероприятия. Участников и посетителей ждет обновленный формат и расширенная экспозиция", – отметил Фатеев.

https://realty.ria.ru/20241118/proizvodstvo-1984419748.html

https://ria.ru/20240624/moskva-1955009530.html

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россия, антон алиханов, экспоцентр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, мебель