https://ria.ru/20241118/maydan-1984312542.html

Экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке нацбатов к Майдану 2014 года

Экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке нацбатов к Майдану 2014 года - РИА Новости, 18.11.2024

Экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке нацбатов к Майдану 2014 года

Агенты западных спецслужб с 2012 года готовили нацбатальоны к майдану на Западной Украине, сообщил РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:24

2024-11-18T05:24

2024-11-18T05:24

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Агенты западных спецслужб с 2012 года готовили нацбатальоны к майдану на Западной Украине, сообщил РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур. "На территории Западной Украины осуществляли деятельность лагеря, под видом спортивных лагерей, где фактически шла подготовка того же "Правого сектора"* (запрещенная в РФ экстремистская организация) и других националистических объединений и молодежи... Эти лагеря были официальные во времена (президента Украины Виктора) Ющенко. Все, так сказать, на Западной Украине зарегистрированы. А вот массовая подготовка – это конец 2012 года, начало 2013 года. Уже пошла составляющая материальной базы, уже начали поступать различного рода финансы, слеты, группы, полностью идет методика подготовки противостояния правоохранительной системе", - рассказал Мазур. По его словам, подобные лагеря занимались не только подготовкой, но и полным материальным обеспечением, в числе которого было и оружие. "Туда же поставлялось оружие, например, мелкашки (мелкокалиберное оружие) использовали полным ходом на стрельбах... Они их полностью натаскивали в этих лагерях. Там шло от материального обеспечения и кончая всеми теоретическими знаниями. Эти сотрудники западных спецслужб полностью осуществляли все эти моменты", - добавил он. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.

https://ria.ru/20241102/kiev-1981486827.html

https://ria.ru/20240911/zhena-1972101118.html

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