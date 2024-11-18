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Маск предупредил о возможном ответе России на удары вглубь ее территории
Маск предупредил о возможном ответе России на удары вглубь ее территории - РИА Новости, 18.11.2024
Маск предупредил о возможном ответе России на удары вглубь ее территории
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил опасения в связи с решением администрации президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T02:13
2024-11-18T02:13
2024-11-18T08:51
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил опасения в связи с решением администрации президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойных ракет ATACMS, о чем в воскресенье сообщили влиятельные СМИ. "Проблема в том, что Россия ответит зеркально", - написал Маск в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети X. Заявление Маска прозвучало на фоне сообщений о том, что США впервые одобрили использование Украиной дальнобойных ракет для атак по российским объектам. Этот шаг вызвал опасения в части возможной эскалации конфликта и серьезных последствий для глобальной безопасности. Маск ранее неоднократно высказывался о необходимости деэскалации конфликта на Украине и поиска дипломатических путей его урегулирования.
https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html
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в мире, россия, украина, сша, илон маск, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Илон Маск, Джо Байден
Маск предупредил о возможном ответе России на удары вглубь ее территории
Маск предупредил о зеркальном ответе Москвы на удары Киева вглубь России