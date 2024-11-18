https://ria.ru/20241118/mariupol-1984310669.html

Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими

Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 18.11.2024

Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими

Житель Мариуполя задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:35

2024-11-18T04:35

2024-11-18T11:29

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Житель Мариуполя задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан житель Мариуполя, причастный к распространению экстремистских материалов в социальных сетях. Установлено, что задержанный, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русские", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за данные действия подразделением ФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

https://ria.ru/20240828/zadezhanie-1968882785.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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россия, мариуполь, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)