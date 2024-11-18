https://ria.ru/20241118/mariupol-1984310669.html
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 18.11.2024
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими
Житель Мариуполя задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:35
2024-11-18T04:35
2024-11-18T11:29
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984353435_0:0:1899:1068_1920x0_80_0_0_2915c04e90f9840563e4d36301ffc6f2.jpg
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Житель Мариуполя задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан житель Мариуполя, причастный к распространению экстремистских материалов в социальных сетях. Установлено, что задержанный, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русские", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за данные действия подразделением ФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
https://ria.ru/20240828/zadezhanie-1968882785.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984353435_200:0:1624:1068_1920x0_80_0_0_1e180e09bfa35e76fe9a0051e2016afe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуполь, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими в соцсетях