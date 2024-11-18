Рейтинг@Mail.ru
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 18.11.2024 (обновлено: 11:29 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/mariupol-1984310669.html
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 18.11.2024
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими
Житель Мариуполя задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:35
2024-11-18T11:29
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984353435_0:0:1899:1068_1920x0_80_0_0_2915c04e90f9840563e4d36301ffc6f2.jpg
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Житель Мариуполя задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан житель Мариуполя, причастный к распространению экстремистских материалов в социальных сетях. Установлено, что задержанный, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русские", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за данные действия подразделением ФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
https://ria.ru/20240828/zadezhanie-1968882785.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984353435_200:0:1624:1068_1920x0_80_0_0_1e180e09bfa35e76fe9a0051e2016afe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мариуполь, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими

Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими в соцсетях

© УФСБ России по ДНРЗадержание жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими
Задержание жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© УФСБ России по ДНР
Задержание жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Житель Мариуполя задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан житель Мариуполя, причастный к распространению экстремистских материалов в социальных сетях. Установлено, что задержанный, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русские", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Мариуполе задержали женщину за передачу денег для терактов
28 августа, 07:08
В ведомстве отметили, что за данные действия подразделением ФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала