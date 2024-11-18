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Экономист рассказал про цены на самый праздничный фрукт к Новому году - РИА Новости, 18.11.2024
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02:10 18.11.2024 (обновлено: 02:18 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/mandarin-1984305363.html
Экономист рассказал про цены на самый праздничный фрукт к Новому году
Экономист рассказал про цены на самый праздничный фрукт к Новому году - РИА Новости, 18.11.2024
Экономист рассказал про цены на самый праздничный фрукт к Новому году
Цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса — ноябре-январе, но к Новому году возможны приятные сюрпризы, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T02:10
2024-11-18T02:18
экономика
сша
турция
египет
вячеслав чеглов
рэу имени г. в. плеханова
мандарины
новый год
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса — ноябре-январе, но к Новому году возможны приятные сюрпризы, рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. "Товар давно законтрактован в долларах США, поэтому основной фактор ценообразования здесь — курс рубля. И результат виден на полках магазинов", — объяснил он текущее подорожание. Кроме того, в цену мандаринов закладывается логистика и необходимость обходить санкционные ограничения при оплате. Однако ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз — любимый праздничный фрукт подешевеет. Дело в том, что к этому моменту увеличится объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а они дешевле за счет более короткого транспортного плеча. К тому же магазины будут стараться поскорее продать скоропортящийся товар и объявят скидки, заключил Чеглов.
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экономика, сша, турция, египет, вячеслав чеглов, рэу имени г. в. плеханова, мандарины, новый год, цены
Экономика, США, Турция, Египет, Вячеслав Чеглов, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Мандарины, Новый год, Цены
Экономист рассказал про цены на самый праздничный фрукт к Новому году

Экономист Чеглов сообщил о возможном снижении цен на мандарины перед праздниками

© iStock.com / MmeEmilМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© iStock.com / MmeEmil
Мандарины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса — ноябре-январе, но к Новому году возможны приятные сюрпризы, рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

"Товар давно законтрактован в долларах США, поэтому основной фактор ценообразования здесь — курс рубля. И результат виден на полках магазинов", — объяснил он текущее подорожание.
Кроме того, в цену мандаринов закладывается логистика и необходимость обходить санкционные ограничения при оплате.

Однако ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз — любимый праздничный фрукт подешевеет. Дело в том, что к этому моменту увеличится объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а они дешевле за счет более короткого транспортного плеча. К тому же магазины будут стараться поскорее продать скоропортящийся товар и объявят скидки, заключил Чеглов.
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Россиянам рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины
9 декабря 2023, 11:38

 
ЭкономикаСШАТурцияЕгипетВячеслав ЧегловРЭУ имени Г. В. ПлехановаМандариныНовый годЦены
 
 
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