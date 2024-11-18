Экономист рассказал про цены на самый праздничный фрукт к Новому году
Экономист Чеглов сообщил о возможном снижении цен на мандарины перед праздниками
© iStock.com / MmeEmilМандарины
© iStock.com / MmeEmil
Мандарины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса — ноябре-январе, но к Новому году возможны приятные сюрпризы, рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
"Товар давно законтрактован в долларах США, поэтому основной фактор ценообразования здесь — курс рубля. И результат виден на полках магазинов", — объяснил он текущее подорожание.
"Товар давно законтрактован в долларах США, поэтому основной фактор ценообразования здесь — курс рубля. И результат виден на полках магазинов", — объяснил он текущее подорожание.
Кроме того, в цену мандаринов закладывается логистика и необходимость обходить санкционные ограничения при оплате.
Однако ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз — любимый праздничный фрукт подешевеет. Дело в том, что к этому моменту увеличится объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а они дешевле за счет более короткого транспортного плеча. К тому же магазины будут стараться поскорее продать скоропортящийся товар и объявят скидки, заключил Чеглов.
Однако ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз — любимый праздничный фрукт подешевеет. Дело в том, что к этому моменту увеличится объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а они дешевле за счет более короткого транспортного плеча. К тому же магазины будут стараться поскорее продать скоропортящийся товар и объявят скидки, заключил Чеглов.
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