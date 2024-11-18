https://ria.ru/20241118/mandarin-1984305363.html

Экономист рассказал про цены на самый праздничный фрукт к Новому году

Экономист рассказал про цены на самый праздничный фрукт к Новому году - РИА Новости, 18.11.2024

Экономист рассказал про цены на самый праздничный фрукт к Новому году

Цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса — ноябре-январе, но к Новому году возможны приятные сюрпризы, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T02:10

2024-11-18T02:10

2024-11-18T02:18

экономика

сша

турция

египет

вячеслав чеглов

рэу имени г. в. плеханова

мандарины

новый год

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса — ноябре-январе, но к Новому году возможны приятные сюрпризы, рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. "Товар давно законтрактован в долларах США, поэтому основной фактор ценообразования здесь — курс рубля. И результат виден на полках магазинов", — объяснил он текущее подорожание. Кроме того, в цену мандаринов закладывается логистика и необходимость обходить санкционные ограничения при оплате. Однако ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз — любимый праздничный фрукт подешевеет. Дело в том, что к этому моменту увеличится объем поставок из Турции, Египта и Марокко, а они дешевле за счет более короткого транспортного плеча. К тому же магазины будут стараться поскорее продать скоропортящийся товар и объявят скидки, заключил Чеглов.

https://ria.ru/20231209/mandariny-1914774492.html

сша

турция

египет

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экономика, сша, турция, египет, вячеслав чеглов, рэу имени г. в. плеханова, мандарины, новый год, цены