https://ria.ru/20241118/maduro-1984309518.html

Мадуро прокомментировал разрешение Киеву на удары вглубь России

Мадуро прокомментировал разрешение Киеву на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Мадуро прокомментировал разрешение Киеву на удары вглубь России

Власти США, Франции и Великобритании с разрешением Украине наносить удары своими ракетами по территории России вступили в фазу мести и безумия, заявил президент РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:18

2024-11-18T04:18

2024-11-18T09:01

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МЕХИКО, 18 ноя — РИА Новости. Власти США, Франции и Великобритании с разрешением Украине наносить удары своими ракетами по территории России вступили в фазу мести и безумия, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Правительства США, Франции и Великобритании, священный альянс зла, только что разрешили преступному нацисту Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию. Говорю вам, это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести", — заявил Мадуро в ходе выступления на политическом конгрессе, которое транслировал телеканал VTV. Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным издания, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Позже издание Le Figaro заявило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

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