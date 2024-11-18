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Мадуро прокомментировал разрешение Киеву на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 18.11.2024 (обновлено: 09:01 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/maduro-1984309518.html
Мадуро прокомментировал разрешение Киеву на удары вглубь России
Мадуро прокомментировал разрешение Киеву на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Мадуро прокомментировал разрешение Киеву на удары вглубь России
Власти США, Франции и Великобритании с разрешением Украине наносить удары своими ракетами по территории России вступили в фазу мести и безумия, заявил президент РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:18
2024-11-18T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
венесуэла
николас мадуро
джо байден
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МЕХИКО, 18 ноя — РИА Новости. Власти США, Франции и Великобритании с разрешением Украине наносить удары своими ракетами по территории России вступили в фазу мести и безумия, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Правительства США, Франции и Великобритании, священный альянс зла, только что разрешили преступному нацисту Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию. Говорю вам, это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести", — заявил Мадуро в ходе выступления на политическом конгрессе, которое транслировал телеканал VTV. Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным издания, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Позже издание Le Figaro заявило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/shrayver-1984305868.html
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в мире, россия, украина, сша, венесуэла, николас мадуро, джо байден, дальнобойные ракеты, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Джо Байден, дальнобойные ракеты, Владимир Путин, НАТО
Мадуро прокомментировал разрешение Киеву на удары вглубь России

Мадуро: разрешение на удары вглубь России говорит о фазе безумия на Западе

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 ноя — РИА Новости. Власти США, Франции и Великобритании с разрешением Украине наносить удары своими ракетами по территории России вступили в фазу мести и безумия, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Правительства США, Франции и Великобритании, священный альянс зла, только что разрешили преступному нацисту Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию. Говорю вам, это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести", — заявил Мадуро в ходе выступления на политическом конгрессе, которое транслировал телеканал VTV.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Вы серьезно?" В США предупредили Украину после решения Байдена по ATACMS
Вчера, 02:40
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным издания, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Позже издание Le Figaro заявило, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Маск предупредил о возможном ответе России на удары вглубь ее территории
Вчера, 02:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВенесуэлаНиколас МадуроДжо Байдендальнобойные ракетыВладимир ПутинНАТО
 
 
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