https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984459303.html

Лукашенко лишил званий более 20 бывших силовиков

Лукашенко лишил званий более 20 бывших силовиков - РИА Новости, 18.11.2024

Лукашенко лишил званий более 20 бывших силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более 20 бывших силовиков, которые в период массовых протестов оппозиции в 2020 году совершили... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:46

2024-11-18T19:46

2024-11-18T19:52

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более 20 бывших силовиков, которые в период массовых протестов оппозиции в 2020 году совершили "противоправные действия", сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 425 "О лишении воинских и специальных званий". В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств, лица начальствующего состава лишены воинских и специальных званий - всего 21 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период массовых протестов оппозиции в 2020 году они "совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего"."В этой связи руководители силовых ведомств в установленном порядке инициировали перед главой государства вопрос о лишении данных лиц воинских и специальных званий", - добавляется в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

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в мире, белоруссия, александр лукашенко