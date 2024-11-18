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Лукашенко призвал облегчить передвижение через границу с Россией - РИА Новости, 18.11.2024
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14:12 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984394392.html
Лукашенко призвал облегчить передвижение через границу с Россией
Лукашенко призвал облегчить передвижение через границу с Россией - РИА Новости, 18.11.2024
Лукашенко призвал облегчить передвижение через границу с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно обеспечить свободное передвижение граждан через белорусско-российскую границу, и заверил, что Минск и РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:12
2024-11-18T14:12
в мире
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
василий анохин
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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно обеспечить свободное передвижение граждан через белорусско-российскую границу, и заверил, что Минск и Москва должны принять соответствующие решения. "Люди нормально живут, общаются, перемещаются. Если где-то мы не приняли решение, думаю, Беларусь и Россия примут эти решения - общение через границу между соседними областями Беларуси и России... Чтобы все было нормально, надо обеспечить свободу передвижения людям", - заявил Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области Российской Федерации Василием Анохиным. "Когда мне говорят, что где-то там на границе у тебя (с российской стороны - ред.) со Смоленской областью кто-то кого-то проверяет, задерживает, мне плохо становится. Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы", - сказал глава белорусского государства. Лукашенко заявил, что Минск не препятствует свободному проезду людей через белорусско-российскую границу. "Пусть люди едут, куда они хотят в Смоленскую область. И наоборот: мы даже не знаем, кто к нам приезжает из Смоленской области", - подчеркнул Лукашенко. Он призвал в этом плане "не тормозить людей". Лукашенко также заявил, что он даже рад, когда россияне, возвращаясь в РФ из Белоруссии, вывозят какие-то белорусские товары с собой, и не стоит этому препятствовать. "Едут смоленские люди, в основном, большегрузные автомобили. Проверяет милиция, останавливают. У него там в кабине ящики с водкой. Говорят:" Зачем тебе столько? "Это - брату, это - свату..." В Беларуси покупают... У нас табак и спиртное - жесткое регулирование государства. Россияне увидели, что паленой водки у нас нет. "На всякий случай купим". И по ценам более выгодно, хотя мы и выравниваем цены с россиянам", - сказал Лукашенко. "Везут - пусть везут. Это хорошо, не надо централизованно развозить. Приехали в магазин - закупили, что надо. Я не слышал, чтобы вы там на границе задерживали людей, что-то у них отнимали", - сказал президент. Он подчеркнул, что россияне знают, что белорусские товары качественные и ценят их.
https://ria.ru/20241116/lukashenko-1984160559.html
https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984373153.html
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983732114.html
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в мире, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, василий анохин
В мире, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Василий Анохин
Лукашенко призвал облегчить передвижение через границу с Россией

Лукашенко призвал облегчить передвижение через белорусско-российскую границу

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно обеспечить свободное передвижение граждан через белорусско-российскую границу, и заверил, что Минск и Москва должны принять соответствующие решения.
"Люди нормально живут, общаются, перемещаются. Если где-то мы не приняли решение, думаю, Беларусь и Россия примут эти решения - общение через границу между соседними областями Беларуси и России... Чтобы все было нормально, надо обеспечить свободу передвижения людям", - заявил Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области Российской Федерации Василием Анохиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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"Когда мне говорят, что где-то там на границе у тебя (с российской стороны - ред.) со Смоленской областью кто-то кого-то проверяет, задерживает, мне плохо становится. Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы", - сказал глава белорусского государства.
Лукашенко заявил, что Минск не препятствует свободному проезду людей через белорусско-российскую границу. "Пусть люди едут, куда они хотят в Смоленскую область. И наоборот: мы даже не знаем, кто к нам приезжает из Смоленской области", - подчеркнул Лукашенко.
Он призвал в этом плане "не тормозить людей". Лукашенко также заявил, что он даже рад, когда россияне, возвращаясь в РФ из Белоруссии, вывозят какие-то белорусские товары с собой, и не стоит этому препятствовать.
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"Едут смоленские люди, в основном, большегрузные автомобили. Проверяет милиция, останавливают. У него там в кабине ящики с водкой. Говорят:" Зачем тебе столько? "Это - брату, это - свату..." В Беларуси покупают... У нас табак и спиртное - жесткое регулирование государства. Россияне увидели, что паленой водки у нас нет. "На всякий случай купим". И по ценам более выгодно, хотя мы и выравниваем цены с россиянам", - сказал Лукашенко.
"Везут - пусть везут. Это хорошо, не надо централизованно развозить. Приехали в магазин - закупили, что надо. Я не слышал, чтобы вы там на границе задерживали людей, что-то у них отнимали", - сказал президент. Он подчеркнул, что россияне знают, что белорусские товары качественные и ценят их.
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