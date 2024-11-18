https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984372207.html

Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, заявил Лукашенко

Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2024

Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, заявил Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ справятся с любыми вызовами, если будут вместе. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:00

2024-11-18T13:00

2024-11-18T14:10

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василий анохин

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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ справятся с любыми вызовами, если будут вместе. "С любыми вызовами и проблемами мы справимся, если мы будем вместе", - сказал президент в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области Российской Федерации Василием Анохиным. Лукашенко отметил, что перед встречей задался вопросом, что вообще может разделить белорусов и жителей Смоленщины, чем они не похожи. "У нас общая история, общее настоящее. Я абсолютно убежден, что и будущее у нас должно быть общее", - подчеркнул белорусский президент. В то же время он заявил, что не придерживается позиции, что "всех обязательно надо объединить в какое-то государство или объединение". Однако Лукашенко высказал мнение, что в будущем, возможно, человеку будет все равно, где он живет, он будет человеком мира. "А пока ситуация развивается таким образом, что есть Беларусь, есть Россия, есть (белорусские - ред.) области - Могилевская, Гомельская, Витебская (граничат с РФ - ред.), а есть (российские, граничат с Белоруссией - ред.) - Смоленская, Брянская, Псковская. Нам надо потеснее сотрудничать с нашими соседями", - призвал глава белорусского государства. "Разъединить нас практически невозможно... Как бы мы политически не разъединялись, развалился Советский Союз, люди сообразили, что надо жить вместе", - сказал Лукашенко. Президент подчеркнул, что белорусы и жители Смоленщины традиционно тесно общались и помогали друг другу после развала СССР. Он отметил, что это уже пятый визит губернатора Смоленской области в Белоруссию, что говорит о том, что и в этом регионе РФ привержены сотрудничеству с Минском. "И в Смоленске понимают, что мы должны быть вместе, развиваться, помогать друг другу, особенно в эти непростые времена", - подчеркнул Лукашенко.Лукашенко призвал российских партнеров двигаться вперед в развитии отношений. При этом заявил, что никакого торможения в отношениях нет. "Торможения никакого у нас нет и не будет со стороны Беларуси. Но скорость... Время такое сейчас, что нужно включать дополнительные скорости", - сказал он. Глава Белоруссии заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным развитие тесных связей между приграничными регионами двух стран."Знайте, мы всегда готовы подставить плечо даже в ущерб кому-то и собственным интересам, если это надо. Так будем действовать и в дальнейшем", - сказал Лукашенко, пообещав любую помощь и поддержку Смоленской области.Он заявил, что Минск к готов к еще большей активизации отношений с РФ и ее регионами. Он добавил, что знает о позиции президента России, что он поддерживает это. "Полная поддержка и взаимопонимание", - подчеркнул белорусский президент.

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https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874945.html

https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984373153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, смоленская область, александр лукашенко, василий анохин