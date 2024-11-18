https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984372207.html
Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, заявил Лукашенко
Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2024
Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ справятся с любыми вызовами, если будут вместе. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:00
2024-11-18T13:00
2024-11-18T14:10
союзное государство
в мире
белоруссия
россия
смоленская область
александр лукашенко
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749491759_0:291:3006:1982_1920x0_80_0_0_9380f81a209a358948cd3adac1910d2d.jpg
МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ справятся с любыми вызовами, если будут вместе. "С любыми вызовами и проблемами мы справимся, если мы будем вместе", - сказал президент в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области Российской Федерации Василием Анохиным. Лукашенко отметил, что перед встречей задался вопросом, что вообще может разделить белорусов и жителей Смоленщины, чем они не похожи. "У нас общая история, общее настоящее. Я абсолютно убежден, что и будущее у нас должно быть общее", - подчеркнул белорусский президент. В то же время он заявил, что не придерживается позиции, что "всех обязательно надо объединить в какое-то государство или объединение". Однако Лукашенко высказал мнение, что в будущем, возможно, человеку будет все равно, где он живет, он будет человеком мира. "А пока ситуация развивается таким образом, что есть Беларусь, есть Россия, есть (белорусские - ред.) области - Могилевская, Гомельская, Витебская (граничат с РФ - ред.), а есть (российские, граничат с Белоруссией - ред.) - Смоленская, Брянская, Псковская. Нам надо потеснее сотрудничать с нашими соседями", - призвал глава белорусского государства. "Разъединить нас практически невозможно... Как бы мы политически не разъединялись, развалился Советский Союз, люди сообразили, что надо жить вместе", - сказал Лукашенко. Президент подчеркнул, что белорусы и жители Смоленщины традиционно тесно общались и помогали друг другу после развала СССР. Он отметил, что это уже пятый визит губернатора Смоленской области в Белоруссию, что говорит о том, что и в этом регионе РФ привержены сотрудничеству с Минском. "И в Смоленске понимают, что мы должны быть вместе, развиваться, помогать друг другу, особенно в эти непростые времена", - подчеркнул Лукашенко.Лукашенко призвал российских партнеров двигаться вперед в развитии отношений. При этом заявил, что никакого торможения в отношениях нет. "Торможения никакого у нас нет и не будет со стороны Беларуси. Но скорость... Время такое сейчас, что нужно включать дополнительные скорости", - сказал он. Глава Белоруссии заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным развитие тесных связей между приграничными регионами двух стран."Знайте, мы всегда готовы подставить плечо даже в ущерб кому-то и собственным интересам, если это надо. Так будем действовать и в дальнейшем", - сказал Лукашенко, пообещав любую помощь и поддержку Смоленской области.Он заявил, что Минск к готов к еще большей активизации отношений с РФ и ее регионами. Он добавил, что знает о позиции президента России, что он поддерживает это. "Полная поддержка и взаимопонимание", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20240725/otnosheniya-1961965484.html
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874945.html
https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984373153.html
белоруссия
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749491759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a591f0d89491894a157d2efe7ee6577b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, смоленская область, александр лукашенко, василий анохин
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Россия, Смоленская область, Александр Лукашенко, Василий Анохин
Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия и Россия справятся с любыми вызовами, если будут вместе
МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ справятся с любыми вызовами, если будут вместе.
"С любыми вызовами и проблемами мы справимся, если мы будем вместе", - сказал президент в понедельник в Минске
во время встречи с губернатором Смоленской области
Российской Федерации Василием Анохиным
.
Лукашенко отметил, что перед встречей задался вопросом, что вообще может разделить белорусов и жителей Смоленщины, чем они не похожи. "У нас общая история, общее настоящее. Я абсолютно убежден, что и будущее у нас должно быть общее", - подчеркнул белорусский президент.
В то же время он заявил, что не придерживается позиции, что "всех обязательно надо объединить в какое-то государство или объединение". Однако Лукашенко высказал мнение, что в будущем, возможно, человеку будет все равно, где он живет, он будет человеком мира. "А пока ситуация развивается таким образом, что есть Беларусь, есть Россия, есть (белорусские - ред.) области - Могилевская, Гомельская, Витебская (граничат с РФ - ред.), а есть (российские, граничат с Белоруссией - ред.) - Смоленская, Брянская, Псковская. Нам надо потеснее сотрудничать с нашими соседями", - призвал глава белорусского государства.
«
"Разъединить нас практически невозможно... Как бы мы политически не разъединялись, развалился Советский Союз, люди сообразили, что надо жить вместе", - сказал Лукашенко. Президент подчеркнул, что белорусы и жители Смоленщины традиционно тесно общались и помогали друг другу после развала СССР
.
Он отметил, что это уже пятый визит губернатора Смоленской области в Белоруссию, что говорит о том, что и в этом регионе РФ привержены сотрудничеству с Минском. "И в Смоленске
понимают, что мы должны быть вместе, развиваться, помогать друг другу, особенно в эти непростые времена", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко призвал российских партнеров двигаться вперед в развитии отношений. При этом заявил, что никакого торможения в отношениях нет. "Торможения никакого у нас нет и не будет со стороны Беларуси. Но скорость... Время такое сейчас, что нужно включать дополнительные скорости", - сказал он. Глава Белоруссии заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным развитие тесных связей между приграничными регионами двух стран.
"Знайте, мы всегда готовы подставить плечо даже в ущерб кому-то и собственным интересам, если это надо. Так будем действовать и в дальнейшем", - сказал Лукашенко, пообещав любую помощь и поддержку Смоленской области.
Он заявил, что Минск к готов к еще большей активизации отношений с РФ и ее регионами. Он добавил, что знает о позиции президента России, что он поддерживает это. "Полная поддержка и взаимопонимание", - подчеркнул белорусский президент.