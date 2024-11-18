https://ria.ru/20241118/letchiki-1984313484.html

Летчики МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в Заполярье

Летчики МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в Заполярье - РИА Новости, 18.11.2024

Летчики МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в Заполярье

Летчики палубных истребителей МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в воздушном пространстве Заполярья, сообщили в пресс-службе Северного флота. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:45

2024-11-18T05:45

2024-11-18T05:45

безопасность

миг-29к

северный флот вмф россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Летчики палубных истребителей МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в воздушном пространстве Заполярья, сообщили в пресс-службе Северного флота. "Летчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали учебно-боевые маневры воздушном пространстве Заполярья. В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажами истребителей МиГ-29К отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полеты на простой и сложный пилотаж на различных высотах", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в полетах принимали участие летчики "из числа молодого пополнения". Они выполнили действия по обнаружению и перехвату неманевренной воздушной цели, а также другие элементы простого пилотажа на средних и малых высотах. Отмечается, что во время летной смены наблюдались сложные метеорологические условия. Из-за этого от летчиков требовались максимальная концентрация внимания и применение дополнительных навыков пилотирования. В сообщении уточняется, что перед тем, как приступить к полетам в сложных метеорологических условиях, летчики проходят этапы теоретической и наземной подготовки, а перед полетом отрабатывают свои полетные задания "пешим по летному". "Такой комплекс подготовки летчика-истребителя помогает смоделировать действия при выполнении полетного задания, а также во время выполнения различных маневров в воздухе в условиях Крайнего Севера", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241116/avianostsy-1984161708.html

https://ria.ru/20241011/avianosets-1977577191.html

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безопасность, миг-29к, северный флот вмф россии