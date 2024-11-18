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Летчики МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в Заполярье - РИА Новости, 18.11.2024
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05:45 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/letchiki-1984313484.html
Летчики МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в Заполярье
Летчики МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в Заполярье - РИА Новости, 18.11.2024
Летчики МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в Заполярье
Летчики палубных истребителей МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в воздушном пространстве Заполярья, сообщили в пресс-службе Северного флота. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:45
2024-11-18T05:45
безопасность
миг-29к
северный флот вмф россии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Летчики палубных истребителей МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в воздушном пространстве Заполярья, сообщили в пресс-службе Северного флота. "Летчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали учебно-боевые маневры воздушном пространстве Заполярья. В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажами истребителей МиГ-29К отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полеты на простой и сложный пилотаж на различных высотах", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в полетах принимали участие летчики "из числа молодого пополнения". Они выполнили действия по обнаружению и перехвату неманевренной воздушной цели, а также другие элементы простого пилотажа на средних и малых высотах. Отмечается, что во время летной смены наблюдались сложные метеорологические условия. Из-за этого от летчиков требовались максимальная концентрация внимания и применение дополнительных навыков пилотирования. В сообщении уточняется, что перед тем, как приступить к полетам в сложных метеорологических условиях, летчики проходят этапы теоретической и наземной подготовки, а перед полетом отрабатывают свои полетные задания "пешим по летному". "Такой комплекс подготовки летчика-истребителя помогает смоделировать действия при выполнении полетного задания, а также во время выполнения различных маневров в воздухе в условиях Крайнего Севера", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241116/avianostsy-1984161708.html
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безопасность, миг-29к, северный флот вмф россии
Безопасность, МИГ-29К, Северный флот ВМФ России
Летчики МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в Заполярье

Летчики МиГ-29К Северного флота отработали боевое маневрирование

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПалубный многоцелевой истребитель МиГ-29К во время тренировочных полетов
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К во время тренировочных полетов - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К во время тренировочных полетов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Летчики палубных истребителей МиГ-29К отработали учебно-боевые маневры в воздушном пространстве Заполярья, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Летчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали учебно-боевые маневры воздушном пространстве Заполярья. В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажами истребителей МиГ-29К отрабатывались элементы боевого маневрирования, а также полеты на простой и сложный пилотаж на различных высотах", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что в полетах принимали участие летчики "из числа молодого пополнения". Они выполнили действия по обнаружению и перехвату неманевренной воздушной цели, а также другие элементы простого пилотажа на средних и малых высотах.
Отмечается, что во время летной смены наблюдались сложные метеорологические условия. Из-за этого от летчиков требовались максимальная концентрация внимания и применение дополнительных навыков пилотирования.
В сообщении уточняется, что перед тем, как приступить к полетам в сложных метеорологических условиях, летчики проходят этапы теоретической и наземной подготовки, а перед полетом отрабатывают свои полетные задания "пешим по летному".
"Такой комплекс подготовки летчика-истребителя помогает смоделировать действия при выполнении полетного задания, а также во время выполнения различных маневров в воздухе в условиях Крайнего Севера", - добавили в пресс-службе.
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