https://ria.ru/20241118/lavrov-1984457356.html

Лавров рассказал о работе России над продовольственной безопасностью в мире

Лавров рассказал о работе России над продовольственной безопасностью в мире - РИА Новости, 18.11.2024

Лавров рассказал о работе России над продовольственной безопасностью в мире

Глава МИД Сергей Лавров рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности на саммите G20, сообщила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:31

2024-11-18T19:31

2024-11-18T20:37

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мария захарова

брикс

россия

рио-де-жанейро (город)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности на саммите G20, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.По ее словам, министр выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом."Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью; рассказал об усилиях нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран; отметил значительный вклад БРИКС в решение проблем глобального развития, что нашло отражение в итогах казанского саммита; привлек внимание к неоколониальным практикам коллективного Запада, затрудняющим налаживание подлинно равноправного международного сотрудничества", — рассказала дипломат.Саммит лидеров G20 проходит с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина. Как ранее заявила Захарова, глава МИД выступит на пленарных заседаниях, посвященных борьбе с неравенством, голодом, бедностью, а также реформам глобальных институтов. Кроме того, у него запланированы несколько встреч и контактов.С 1 декабря 2023 года началось председательство Бразилии в G20. В 2025-м оно перейдет ЮАР.

https://ria.ru/20241118/g20-1984417098.html

https://ria.ru/20241118/g20-1984174605.html

бразилия

россия

рио-де-жанейро (город)

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бразилия, большая двадцатка, в мире, сергей лавров, мария захарова, брикс, россия, рио-де-жанейро (город), владимир путин