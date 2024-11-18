Лавров рассказал о работе России над продовольственной безопасностью в мире
Лавров на саммите G20 рассказал о работе РФ над продовольственной безопасностью
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бразилии Лула да Силва
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бразилии Лула да Силва
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров рассказал об усилиях России по обеспечению продовольственной безопасности на саммите G20, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, министр выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом.
"Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью; рассказал об усилиях нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран; отметил значительный вклад БРИКС в решение проблем глобального развития, что нашло отражение в итогах казанского саммита; привлек внимание к неоколониальным практикам коллективного Запада, затрудняющим налаживание подлинно равноправного международного сотрудничества", — рассказала дипломат.
Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью —флагманская инициатива президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Она предполагает вклад стран и международных организаций в ускорение борьбы с этими социальными явлениями к 2030 году.
Саммит лидеров G20 проходит с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина. Как ранее заявила Захарова, глава МИД выступит на пленарных заседаниях, посвященных борьбе с неравенством, голодом, бедностью, а также реформам глобальных институтов. Кроме того, у него запланированы несколько встреч и контактов.
С 1 декабря 2023 года началось председательство Бразилии в G20. В 2025-м оно перейдет ЮАР.
"Группа двадцати" (G20)
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