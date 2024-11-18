https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1984323994.html
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Курахово
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Курахово - РИА Новости, 18.11.2024
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Курахово
Российские войска близки к перерезанию трассы по снабжению группировки украинских войск в городе Курахово западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:52
2024-11-18T08:52
2024-11-18T10:35
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
курахово
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Российские войска близки к перерезанию трассы по снабжению группировки украинских войск в городе Курахово западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры. "Наши войска продвинулись в сторону села Константинопольское юго-западнее Курахово и стали ещё ближе к перерезанию главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ - трассы Запорожье-Курахово", - сказал Рогов.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241118/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, курахово
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курахово
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Курахово
Рогов: российские войска близки к перерезанию трассы снабжения ВСУ в Курахово