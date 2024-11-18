Удары по России наносит не Украина, а Запад, заявили в Кремле
Песков: удары по России наносит не Украина, а Запад, который дает разрешение
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему ударов вглубь территории России, отметил, что их наносит не Украина, а те страны, которые дают на это разрешение, в частности, США, что кардинальным образом меняет степень их вовлеченности в этот конфликт.
"Президент России Владимир Путин уже объяснил - и очень просто. Дело в том, что удары наносит не Украина, а те страны, которые дают разрешение. Целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из западных стран. Это кардинальным образом меняет модальность их (Запада и США - ред.) вовлеченности в украинский конфликт. В этом опасность и провокационность этой ситуации", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как относятся в Кремле к тому, что Украина должна получить право на нанесение ответного удара.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французская газета Figaro, сообщившая в воскресенье, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.
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