https://ria.ru/20241118/kreml-1984365701.html

В Кремле анонсировали презентацию логотипа 80-летия победы

В Кремле анонсировали презентацию логотипа 80-летия победы - РИА Новости, 18.11.2024

В Кремле анонсировали презентацию логотипа 80-летия победы

Логотип 80-летия победы в Великой отечественной войне будет презентован во вторник, 19 ноября в Музее Победы в Москве народным артистом России Владимиром... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:28

2024-11-18T12:28

2024-11-18T12:28

общество

дмитрий песков

россия

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владимир машков

ольга любимова

музей победы

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Логотип 80-летия победы в Великой отечественной войне будет презентован во вторник, 19 ноября в Музее Победы в Москве народным артистом России Владимиром Машковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Приближается 2025 год, это особенный год для всех нас, мы будем отмечать 80 лет победы в Великой отечественной войне. 9 мая будет очень крупное мероприятие. Помимо этого еще целый ряд разных инициатив, акций, выставок и так далее, все это приурочено к 80-летию победы", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что во вторник, 19 ноября в Музее Победы состоится презентация мероприятий, которые посвящены празднованию 80-летия Победы. О плане основных мероприятий расскажет министр культуры РФ Ольга Любимова, которая руководит рабочей группой оргкомитета по координации выполнения плана основных мероприятий, отметил он."Официальный логотип юбилейного года Победы представит народный артист России Владимир Машков. Исполнительный директор Всероссийского движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова расскажет об акциях добровольцев и всероссийских, и международных", - отметил Песков.

https://ria.ru/20241111/memorialy-1983097227.html

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общество, дмитрий песков, россия, москва, владимир машков, ольга любимова, музей победы