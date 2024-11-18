https://ria.ru/20241118/kreml-1984363722.html

В Кремле назвали отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики

В Кремле назвали отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики - РИА Новости, 18.11.2024

В Кремле назвали отношения России и Абхазии приоритетом внешней политики

Отношения России и Абхазии находятся в приоритете внешней политики РФ, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:21

2024-11-18T12:21

2024-11-18T12:37

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протесты в абхазии — 2024

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отношения России и Абхазии находятся в приоритете внешней политики РФ, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков"Двусторонние отношения Россия-Абхазия - это очень важный приоритет нашей внешней политики", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле воспринимают напряженную ситуацию в Абхазии.Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.Выборы президента Абхазии должны были состояться весной 2025 года.

https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984359928.html

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россия, дмитрий песков, абхазия, сухум, в мире, протесты в абхазии — 2024