https://ria.ru/20241118/krasnoyarsk-1984318763.html
Пассажирские суда строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края
Пассажирские суда строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края - РИА Новости, 18.11.2024
Пассажирские суда строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края
Теплоходы "Виктор Астафьев" и "Андрей Дубенский" строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края, сообщает управление пресс-службы красноярского губернатора и... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:27
2024-11-18T07:27
2024-11-18T09:32
санкт-петербург
красноярский край
красноярск
михаил котюков
средне-невский судостроительный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984329378_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_65bd4039862d748c2c03b1ba1f02b10c.jpg
КЕМЕРОВО, 18 ноя – РИА Новости. Теплоходы "Виктор Астафьев" и "Андрей Дубенский" строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края, сообщает управление пресс-службы красноярского губернатора и правительства. "Делегация во главе с губернатором Михаилом Котюковым в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетила Средне-Невский судостроительный завод, на котором изготавливаются два теплохода для Красноярского края", - говорится в сообщении. В регионе реализуется проект обновления пассажирского флота, обслуживающего социально значимую линию Красноярск – Дудинка протяженностью 1992 километра. Возведение пассажирских судов "Виктор Астафьев" и "Андрей Дубенский" идет полным ходом. "Это абсолютно новый продукт российского кораблестроения. На судне "Виктор Астафьев", которое в июне уже спустили на воду, ведутся установка оборудования и электромонтажные работы. Завершен корпус теплохода "Андрей Дубенский", там также идет сборка необходимых систем", – цитирует пресс-служба Котюкова. В частности, на теплоходе "Виктор Астафьев" продолжается обустройство помещений, наладка механизмов и приборов, монтируются лифты и грузоподъемное оборудование, проходят электромонтажные работы. После этого судну предстоит пройти испытания. В следующем году лайнер будет сдан и доставлен в регион по Северному морскому пути. На втором пассажирском судне "Андрей Дубенский" специалисты завершили основные корпусные работы, установили подруливающие устройства, загрузили станции водоподготовки и очистки сточных вод, санитарные блоки кают экипажа. Строители монтируют ярусы надстройки внутри судна, иллюминаторы. В настоящее время в Красноярском крае на маршруте Красноярск – Дудинка эксплуатируются теплоходы "Валерий Чкалов" и "Александр Матросов", требующие замены. Суда перевозят в среднем от 9 500 до 11 000 пассажиров ежегодно.
https://ria.ru/20241118/krasnoyarsk-1984318159.html
https://ria.ru/20241112/volonterstvo-1983305707.html
санкт-петербург
красноярский край
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984329378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6150f6d0c9e43a3ac2fd2a20ca7e9c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, красноярский край, красноярск, михаил котюков, средне-невский судостроительный завод
Санкт-Петербург, Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Средне-Невский судостроительный завод
КЕМЕРОВО, 18 ноя – РИА Новости. Теплоходы "Виктор Астафьев" и "Андрей Дубенский" строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края, сообщает управление пресс-службы красноярского губернатора и правительства.
"Делегация во главе с губернатором Михаилом Котюковым
в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетила Средне-Невский судостроительный завод
, на котором изготавливаются два теплохода для Красноярского края", - говорится в сообщении.
В регионе реализуется проект обновления пассажирского флота, обслуживающего социально значимую линию Красноярск
– Дудинка
протяженностью 1992 километра. Возведение пассажирских судов "Виктор Астафьев" и "Андрей Дубенский" идет полным ходом.
"Это абсолютно новый продукт российского кораблестроения. На судне "Виктор Астафьев", которое в июне уже спустили на воду, ведутся установка оборудования и электромонтажные работы. Завершен корпус теплохода "Андрей Дубенский", там также идет сборка необходимых систем", – цитирует пресс-служба Котюкова.
В частности, на теплоходе "Виктор Астафьев" продолжается обустройство помещений, наладка механизмов и приборов, монтируются лифты и грузоподъемное оборудование, проходят электромонтажные работы. После этого судну предстоит пройти испытания. В следующем году лайнер будет сдан и доставлен в регион по Северному морскому пути.
На втором пассажирском судне "Андрей Дубенский" специалисты завершили основные корпусные работы, установили подруливающие устройства, загрузили станции водоподготовки и очистки сточных вод, санитарные блоки кают экипажа. Строители монтируют ярусы надстройки внутри судна, иллюминаторы.
В настоящее время в Красноярском крае на маршруте Красноярск – Дудинка эксплуатируются теплоходы "Валерий Чкалов
" и "Александр Матросов
", требующие замены. Суда перевозят в среднем от 9 500 до 11 000 пассажиров ежегодно.