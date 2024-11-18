https://ria.ru/20241118/krasnoyarsk-1984318763.html

Пассажирские суда строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края

Пассажирские суда строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края - РИА Новости, 18.11.2024

Пассажирские суда строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края

Теплоходы "Виктор Астафьев" и "Андрей Дубенский" строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края, сообщает управление пресс-службы красноярского губернатора и... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:27

2024-11-18T07:27

2024-11-18T09:32

санкт-петербург

красноярский край

красноярск

михаил котюков

средне-невский судостроительный завод

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КЕМЕРОВО, 18 ноя – РИА Новости. Теплоходы "Виктор Астафьев" и "Андрей Дубенский" строят в Санкт-Петербурге для Красноярского края, сообщает управление пресс-службы красноярского губернатора и правительства. "Делегация во главе с губернатором Михаилом Котюковым в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетила Средне-Невский судостроительный завод, на котором изготавливаются два теплохода для Красноярского края", - говорится в сообщении. В регионе реализуется проект обновления пассажирского флота, обслуживающего социально значимую линию Красноярск – Дудинка протяженностью 1992 километра. Возведение пассажирских судов "Виктор Астафьев" и "Андрей Дубенский" идет полным ходом. "Это абсолютно новый продукт российского кораблестроения. На судне "Виктор Астафьев", которое в июне уже спустили на воду, ведутся установка оборудования и электромонтажные работы. Завершен корпус теплохода "Андрей Дубенский", там также идет сборка необходимых систем", – цитирует пресс-служба Котюкова. В частности, на теплоходе "Виктор Астафьев" продолжается обустройство помещений, наладка механизмов и приборов, монтируются лифты и грузоподъемное оборудование, проходят электромонтажные работы. После этого судну предстоит пройти испытания. В следующем году лайнер будет сдан и доставлен в регион по Северному морскому пути. На втором пассажирском судне "Андрей Дубенский" специалисты завершили основные корпусные работы, установили подруливающие устройства, загрузили станции водоподготовки и очистки сточных вод, санитарные блоки кают экипажа. Строители монтируют ярусы надстройки внутри судна, иллюминаторы. В настоящее время в Красноярском крае на маршруте Красноярск – Дудинка эксплуатируются теплоходы "Валерий Чкалов" и "Александр Матросов", требующие замены. Суда перевозят в среднем от 9 500 до 11 000 пассажиров ежегодно.

https://ria.ru/20241118/krasnoyarsk-1984318159.html

https://ria.ru/20241112/volonterstvo-1983305707.html

санкт-петербург

красноярский край

красноярск

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санкт-петербург, красноярский край, красноярск, михаил котюков, средне-невский судостроительный завод