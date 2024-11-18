https://ria.ru/20241118/krasnoyarsk-1984318159.html

Красноярский край и Санкт-Петербург продолжат активное сотрудничество

Красноярский край и Санкт-Петербург продолжат активное сотрудничество - РИА Новости, 18.11.2024

Красноярский край и Санкт-Петербург продолжат активное сотрудничество

Красноярский край и Санкт-Петербург продолжат активное сотрудничество, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края по итогам РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:20

2024-11-18T07:20

2024-11-18T11:23

санкт-петербург

красноярский край

красноярск

михаил котюков

александр беглов

средне-невский судостроительный завод

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КЕМЕРОВО, 18 ноя – РИА Новости. Красноярский край и Санкт-Петербург продолжат активное сотрудничество, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края по итогам рабочего визита делегации в северную столицу. Губернатор края Михаил Котюков встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Стороны обсудили результаты многолетнего сотрудничества, а также новые перспективные направления взаимодействия. "Красноярский край и Санкт-Петербург связывают давние партнёрские отношения… Санкт-Петербург для нас – важный торговый партнёр. Годовой товарооборот между нашими регионами составляет 6,3 миллиарда рублей. В северной столице пользуются спросом красноярские изделия из золота и серебра", – приводит пресс-служба слова Котюкова. По словам главы Красноярского края, особого внимания заслуживает сотрудничество в области транспорта. "В 2021–2022 годах для Красноярска были приобретены троллейбусы и трамваи у предприятия "ПК Транспортные системы", основная производственная площадка которого расположена в Санкт-Петербурге. Они хорошо зарекомендовали себя в сибирских условиях. Сейчас на верфях Средне-Невского судостроительного завода по нашему заказу строят два пассажирских судна, которые носят имена нашего знаменитого писателя Виктора Астафьева и основателя Красноярска Андрея Дубенского. Первое судно - "Виктор Астафьев" - ждём на Енисее уже в следующем году", – добавил Котюков. Также он считает перспективным сотрудничество в сфере образования. "Мы сейчас планируем создать федеральный образовательный центр, который будет работать по принципу "Сенежа". Можем делать совместные программы, тем более что в Питере учится несколько тысяч студентов из Красноярского края", – сказал глава региона. По словам губернатора, Красноярский край плотно взаимодействует с Санкт-Петербургом в области культуры. Так, Красноярский камерный оркестр много лет сотрудничает с Концертным хором Санкт-Петербурга, а питерские кинематографисты в последнее время часто выбирают города края в качестве съёмочной площадки. "Недавно мы с Валерием Абисаловичем Гергиевым подписали соглашение о сотрудничестве края с ведущими театрами страны – Большим и Мариинским. Рассчитываю, что опыт Санкт-Петербурга в проведении масштабных культурно-массовых мероприятий будет нам полезен при подготовке к празднованию 400-летия Красноярска", – отметил Котюков. Также важным направлением сотрудничества является туризм и взаимодействие по вопросам развития арктических территорий. Кроме того, на постоянной основе осуществляется взаимодействие в сфере здравоохранения, труда и занятости населения, социальной политики. "Красноярский край – один из ведущих экономических центров Сибири. Санкт-Петербург придаёт особое значение развитию связей с регионом. Наше сотрудничество охватывает многие сферы промышленности и потребительского рынка. На наших регионах лежит особая ответственность за выполнение арктических программ, утвержденных Президентом. Мы расширяем сотрудничество в этой сфере", – приводятся в сообщении слова Беглова. Он уточнил, что в первом полугодии 2024 года петербургские и красноярские предприятия заключили 269 совместных контрактов по арктической повестке. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года их общая сумма выросла вдвое и составила 1,6 миллиарда рублей. В данный момент ведётся работа по подготовке нового соглашения о сотрудничестве между Красноярским краем и Санкт-Петербургом. Подписать его планируется в 2025 году.

https://ria.ru/20241112/volonterstvo-1983305707.html

https://ria.ru/20241112/proekt-1983283559.html

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санкт-петербург, красноярский край, красноярск, михаил котюков, александр беглов, средне-невский судостроительный завод