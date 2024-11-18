https://ria.ru/20241118/kosmetika-1984371726.html
Российскую косметику презентовали в китайском Чэнду
Российскую косметику презентовали в китайском Чэнду - РИА Новости, 18.11.2024
Российскую косметику презентовали в китайском Чэнду
Жителям китайской провинции Чэнду представили российскую косметику на фестивале-ярмарке "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:57
2024-11-18T12:57
2024-11-18T12:57
экономика
чэнду
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Жителям китайской провинции Чэнду представили российскую косметику на фестивале-ярмарке "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."В течение недели, с 11 по 17 ноября, на фестивале-ярмарке российских товаров "Сделано в России" в Чэнду работал бьюти-корнер "Красота создается в России". Посетители фестиваля смогли не только оценить качество и разнообразие представленных товаров, но и принять участие в дегустациях, а также заказать российские косметические товары в национальном магазине "Сделано в России" на маркетплейсе JD, одной из ведущих китайских онлайн-площадок", - говорится в сообщении.Для привлечения аудитории среди подписчиков официального аккаунта "Сделано в России" в WeChat РЭЦ был запущен розыгрыш бьюти-боксов "Сделано в России". За его получение мог побороться каждый желающий, просто заполнив короткую форму в своем WeChat. Первый победитель был объявлен во время стриминга (прямой трансляции с возможностью совершения моментальной покупки), зрителями которого стали более 500 тысяч человек. Он состоялся при участии генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной. В ближайшие дни будут определены остальные победители. Акция же продлится до конца фестиваля.Презентация в Чэнду стала частью масштабного проекта РЭЦ - бьюти-бокса "Сделано в России", реализуемого при поддержке Совета Федерации. Этот проект, впервые представленный на IV Евразийском женском форуме (ЕЖФ), направлен на повышение узнаваемости и стимулирование продаж российской косметики на международных рынках."Российская косметика - это не только высокое качество, но и отражение уникальных традиций и передовых технологий, заложенных в каждой формуле. Важно отметить, что все компании, чья продукция вошла в первый бьюти-бокс, являются держателями сертификата "Сделано в России". Мы уверены, что проект позволит российским производителям косметики найти своего потребителя за рубежом: кому-то сделать первые шаги в экспорте, а кому-то сделать качественный рывок в продажах", - рассказала Никишина на презентации проекта на ЕЖФ.Россияне также могут оценить бьюти-бокс с экспортными российскими косметическими товарами. В рамках онлайн-конференции EXPORT ONLINE'24, которая состоится 5 декабря, запланирован розыгрыш среди российских предпринимателей. Вся информация размещена в официальном аккаунте РЭЦ в Telegram-канале "Новости российского экспорта".
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экономика, чэнду, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Чэнду, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Жителям китайской провинции Чэнду представили российскую косметику на фестивале-ярмарке "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"В течение недели, с 11 по 17 ноября, на фестивале-ярмарке российских товаров "Сделано в России" в Чэнду работал бьюти-корнер "Красота создается в России". Посетители фестиваля смогли не только оценить качество и разнообразие представленных товаров, но и принять участие в дегустациях, а также заказать российские косметические товары в национальном магазине "Сделано в России" на маркетплейсе JD, одной из ведущих китайских онлайн-площадок", - говорится в сообщении.
Для привлечения аудитории среди подписчиков официального аккаунта "Сделано в России" в WeChat
РЭЦ был запущен розыгрыш бьюти-боксов "Сделано в России". За его получение мог побороться каждый желающий, просто заполнив короткую форму в своем WeChat. Первый победитель был объявлен во время стриминга (прямой трансляции с возможностью совершения моментальной покупки), зрителями которого стали более 500 тысяч человек. Он состоялся при участии генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной
. В ближайшие дни будут определены остальные победители. Акция же продлится до конца фестиваля.
Презентация в Чэнду стала частью масштабного проекта РЭЦ - бьюти-бокса "Сделано в России", реализуемого при поддержке Совета Федерации
. Этот проект, впервые представленный на IV Евразийском женском форуме (ЕЖФ), направлен на повышение узнаваемости и стимулирование продаж российской косметики на международных рынках.
"Российская косметика - это не только высокое качество, но и отражение уникальных традиций и передовых технологий, заложенных в каждой формуле. Важно отметить, что все компании, чья продукция вошла в первый бьюти-бокс, являются держателями сертификата "Сделано в России". Мы уверены, что проект позволит российским производителям косметики найти своего потребителя за рубежом: кому-то сделать первые шаги в экспорте, а кому-то сделать качественный рывок в продажах", - рассказала Никишина на презентации проекта на ЕЖФ.
Россияне также могут оценить бьюти-бокс с экспортными российскими косметическими товарами. В рамках онлайн-конференции EXPORT ONLINE'24, которая состоится 5 декабря, запланирован розыгрыш среди российских предпринимателей. Вся информация размещена в официальном аккаунте РЭЦ в Telegram-канале "Новости российского экспорта".