https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html

В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных

В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных - РИА Новости, 18.11.2024

В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:23

2024-11-18T11:23

2024-11-18T11:23

общество

госдума рф

московская областная дума

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, с поправками, устанавливающими штрафы до 30 тысяч рублей за данное правонарушение Законопроект был внесен в Госдуму Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Изначально законопроектом устанавливались штрафы до 10 тысяч рублей за данное правонарушение. Поправками ко второму чтению законопроекта устанавливается, что несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей. Также поправками устанавливается, что административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий (бездействия) иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

https://ria.ru/20220207/zhivotnye-1771391718.html

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общество, госдума рф, московская областная дума