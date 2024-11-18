https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html
В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных - РИА Новости, 18.11.2024
В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:23
2024-11-18T11:23
2024-11-18T11:23
общество
госдума рф
московская областная дума
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, с поправками, устанавливающими штрафы до 30 тысяч рублей за данное правонарушение Законопроект был внесен в Госдуму Московской областной думой в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Изначально законопроектом устанавливались штрафы до 10 тысяч рублей за данное правонарушение. Поправками ко второму чтению законопроекта устанавливается, что несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей. Также поправками устанавливается, что административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий (бездействия) иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.
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общество, госдума рф, московская областная дума
Общество, Госдума РФ, Московская областная дума
В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за несоблюдение требований к животным
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, с поправками, устанавливающими штрафы до 30 тысяч рублей за данное правонарушение
Законопроект был внесен в Госдуму Московской областной думой
в декабре 2021 года. Им предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Изначально законопроектом устанавливались штрафы до 10 тысяч рублей за данное правонарушение.
Поправками ко второму чтению законопроекта устанавливается, что несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.
Также поправками устанавливается, что административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий (бездействия) иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.