https://ria.ru/20241118/knigi-1984307093.html

ВЦИОМ выяснил, ради чего россияне читают книги

ВЦИОМ выяснил, ради чего россияне читают книги - РИА Новости, 18.11.2024

ВЦИОМ выяснил, ради чего россияне читают книги

Более половины россиян (57%) читают книги для саморазвития, 40% - для удовольствия и развлечения, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T03:02

2024-11-18T03:02

2024-11-18T04:08

общество

вциом

россия

книги

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более половины россиян (57%) читают книги для саморазвития, 40% - для удовольствия и развлечения, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Респондентам предложили назвать до двух причин, почему они читают книги: 57% назвали саморазвитие, 40% сказали, что делают это для удовольствия и развлечения, 23% чаще всего читают книги по работе или учебе, 10% заполняют чтением свободное время. Четверо из десяти (40%) опрошенных за последнюю неделю читали художественную литературу, 37% - новости и сообщения в социальных сетях, 34% - профессиональную, научную, научно-познавательную литературу. Новостные статьи в СМИ за последние семь дней читали 29% россиян. Ничего не читали 12% респондентов. При этом женщины (47%) чаще мужчин (32%) читали художественную литературу. Чаще всего россияне выбирают для чтения книги по истории, исторические романы и биографии (27%), на втором месте учебники, научная и профессиональная литература (24%). Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса, отметил, что в в современном мире, где раскручивается новый виток глобальной конкуренции, определяющими станут результаты интеллектуальной гонки между странами. "Здесь важными показателями станут качество, полнота и доступность научно-технической и гуманитарной интеллектуальной литературы. Будет важна не только раскрутка отечественных авторов, но качество и количество переводной литературы. А также готовность и способность людей воспринимать тексты, конвертировать полученное знание в идеи и решения, в продуктивное поведение", — сказал он. По его словам, конкурентное преимущество России будет обеспечено, если профессионалы будут читать профессиональную литературу, а массовая литература способна самостоятельно обеспечить свое существование. "Некоторый рост читательского интереса россиян к научной и профессиональной литературе, зафиксированный в нашем исследовании, подпитывает сдержанный оптимизм. Но не является свидетельством перелома. То, что подобного не наблюдается в других странах, не должно успокаивать, а наоборот, подвигать нас к выбору той цели, которую другие пока еще не видят. И надо всегда помнить о том, что польза от чтения книг разного качества и уровня тоже может быть разной", — заключил Львов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 ноября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20241002/semevedenie-1975906833.html

https://ria.ru/20241101/prazdnik-1981402390.html

https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом, россия, книги