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Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне
Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне - РИА Новости, 18.11.2024
Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне
Лидер КНДР Ким Чен Ын раскрыл угрожающий характер военной конфронтации Соединенных Штатов, Южной Кореи, а также других враждебных сил против КНДР. Это привело к РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T06:50
2024-11-18T06:50
2024-11-18T11:47
в мире
южная корея
корейский полуостров
ким чен ын
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СЕУЛ, 18 ноя — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын раскрыл угрожающий характер военной конфронтации Соединенных Штатов, Южной Кореи, а также других враждебных сил против КНДР. Это привело к наихудшему в истории напряженности на Корейском полуострове, передает его слова Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ким Чен Ын заявил об этом, когда выступил 15 ноября с программной речью под названием "О текущей ситуации и задачах командиров и политических руководителей батальонов Народной армии Кореи" перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов, которое было проведено впервые за десять лет.Лидер КНДР обратился ко всем уровням вооруженных сил с призывом сосредоточить все усилия на завершении подготовки к войне, чтобы отвечать вызовам революции и времени."Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул важность хорошей подготовки батальонов, а также роль деятельности командиров батальонов и батальонных политруков в ускорении наращивания политической и военной мощи страны, чтобы регулярные вооруженные силы и все республиканские силы могли готовиться к войне", — сказано в сообщении ЦТАК.В этой же речи Ким Чен Ын заявил, что Запад и США используют Украину в качестве передового ударного отряда в войне с Россией, которую ведут для накопления боевого опыта и расширения сферы военного вмешательства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, южная корея, корейский полуостров, ким чен ын
В мире, Южная Корея, Корейский полуостров, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын призвал войска КНДР быть готовыми к войне
Глава КНДР призвал военных сосредоточиться на активной подготовке к войне
СЕУЛ, 18 ноя — РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын раскрыл угрожающий характер военной конфронтации Соединенных Штатов, Южной Кореи, а также других враждебных сил против КНДР. Это привело к наихудшему в истории напряженности на Корейском полуострове, передает
его слова Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын заявил об этом, когда выступил 15 ноября с программной речью под названием "О текущей ситуации и задачах командиров и политических руководителей батальонов Народной армии Кореи" перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов, которое было проведено впервые за десять лет.
Лидер КНДР обратился ко всем уровням вооруженных сил с призывом сосредоточить все усилия на завершении подготовки к войне, чтобы отвечать вызовам революции и времени.
"Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул важность хорошей подготовки батальонов, а также роль деятельности командиров батальонов и батальонных политруков в ускорении наращивания политической и военной мощи страны, чтобы регулярные вооруженные силы и все республиканские силы могли готовиться к войне", — сказано в сообщении ЦТАК.
В этой же речи Ким Чен Ын заявил, что Запад и США используют Украину в качестве передового ударного отряда в войне с Россией, которую ведут для накопления боевого опыта и расширения сферы военного вмешательства.