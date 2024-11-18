https://ria.ru/20241118/kimchenyn-1984310374.html
Ким Чен Ын уличил Запад в использовании Украины против России
Ким Чен Ын уличил Запад в использовании Украины против России - РИА Новости, 18.11.2024
Ким Чен Ын уличил Запад в использовании Украины против России
Запад и США используют Украину как передовой ударный отряд в войне с Россией, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:35
2024-11-18T04:35
2024-11-18T09:49
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СЕУЛ, 18 ноя — РИА Новости. Запад и США используют Украину как передовой ударный отряд в войне с Россией, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого передает Центральное телеграфное агентство Кореи. "Мы должны рассматривать войну, которую США и Запад ведут против России, используя Украину в качестве ударного отряда, как конфликт, направленный на всестороннее накопление реального боевого опыта и расширение сферы военного вмешательства по всему миру", — сказал он, выступая 15 ноября перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов.По словам лидера КНДР, война никогда не была делом других и не это не вопрос далекого будущего. Он отметил, что "американские торговцы войной" продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, затягивая конфликты, и все больше стран втягиваются в эту ситуацию. Это усугубляет глобальные проблемы безопасности, усиливает опасения относительно третьей мировой войны и делает ситуацию все более опасной, считает Ким Чен Ын.Он подчеркнул, что риск войны высок во всем мире, и никто не может предсказать, где и когда она начнется. Но Корейский полуостров признан регионом с наибольшей вероятностью возникновения военных столкновений, добавил лидер КНДР.В заключение он призвал северокорейских военных сосредоточиться на подготовке к войне и прилагать максимальные усилия для быстрого завершения этой подготовки.
https://ria.ru/20241118/filippo-1984307794.html
https://ria.ru/20241113/mid-1983553879.html
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в мире, украина, россия, сша, ким чен ын, сво, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Ким Чен Ын, СВО, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын уличил Запад в использовании Украины против России
Лидер КНДР указал на использование Украины Западом как "ударный отряд" против РФ
СЕУЛ, 18 ноя — РИА Новости.
Запад и США используют Украину как передовой ударный отряд в войне с Россией, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого передает Центральное телеграфное агентство Кореи
.
"Мы должны рассматривать войну, которую США и Запад ведут против России, используя Украину в качестве ударного отряда, как конфликт, направленный на всестороннее накопление реального боевого опыта и расширение сферы военного вмешательства по всему миру", — сказал он, выступая 15 ноября перед участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов.
По словам лидера КНДР, война никогда не была делом других и не это не вопрос далекого будущего. Он отметил, что "американские торговцы войной" продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, затягивая конфликты, и все больше стран втягиваются в эту ситуацию.
Это усугубляет глобальные проблемы безопасности, усиливает опасения относительно третьей мировой войны и делает ситуацию все более опасной, считает Ким Чен Ын.
Он подчеркнул, что риск войны высок во всем мире, и никто не может предсказать, где и когда она начнется. Но Корейский полуостров признан регионом с наибольшей вероятностью возникновения военных столкновений, добавил лидер КНДР.
В заключение он призвал северокорейских военных сосредоточиться на подготовке к войне и прилагать максимальные усилия для быстрого завершения этой подготовки.