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Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим - РИА Новости, 18.11.2024
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15:51 18.11.2024 (обновлено: 16:42 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/kim-1984413288.html
Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим
Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим - РИА Новости, 18.11.2024
Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим
Фигурант дела о гибели людей в коллекторе в Москве, глава компании "Спутник" Александр Ким помирился с некоторыми потерпевшими и возместил моральный и... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:51
2024-11-18T16:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о гибели людей в коллекторе в Москве, глава компании "Спутник" Александр Ким помирился с некоторыми потерпевшими и возместил моральный и материальный вред, об этом заявил адвокат Кима, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Ким в настоящее время примирился с потерпевшими по делу, именно - с Логашиным, Агеевой, Макушкиным, Фадеевым, возместил им моральный и материальный вред", - сказал адвокат. Какова сумма выплаченных средств, защитник не уточнил.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим

Адвокат: фигурант дела о гибели людей в коллекторе Ким помирился с потерпевшими

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Ким, проходящий обвиняемым по уголовному делу о гибели людей в московском коллекторе, на заседании Мещанского суда Москвы. 18 ноября 2024
Александр Ким, проходящий обвиняемым по уголовному делу о гибели людей в московском коллекторе, на заседании Мещанского суда Москвы. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Ким, проходящий обвиняемым по уголовному делу о гибели людей в московском коллекторе, на заседании Мещанского суда Москвы. 18 ноября 2024
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о гибели людей в коллекторе в Москве, глава компании "Спутник" Александр Ким помирился с некоторыми потерпевшими и возместил моральный и материальный вред, об этом заявил адвокат Кима, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Ким в настоящее время примирился с потерпевшими по делу, именно - с Логашиным, Агеевой, Макушкиным, Фадеевым, возместил им моральный и материальный вред", - сказал адвокат.
Какова сумма выплаченных средств, защитник не уточнил.
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