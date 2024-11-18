https://ria.ru/20241118/kim-1984413288.html

Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим

Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим - РИА Новости, 18.11.2024

Фигурант дела о гибели людей в коллекторе возместил ущерб потерпевшим

Фигурант дела о гибели людей в коллекторе в Москве, глава компании "Спутник" Александр Ким помирился с некоторыми потерпевшими и возместил моральный и... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:51

2024-11-18T15:51

2024-11-18T16:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о гибели людей в коллекторе в Москве, глава компании "Спутник" Александр Ким помирился с некоторыми потерпевшими и возместил моральный и материальный вред, об этом заявил адвокат Кима, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Ким в настоящее время примирился с потерпевшими по делу, именно - с Логашиным, Агеевой, Макушкиным, Фадеевым, возместил им моральный и материальный вред", - сказал адвокат. Какова сумма выплаченных средств, защитник не уточнил.

https://ria.ru/20240911/kollektor-1971964306.html

москва

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2024

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происшествия, москва