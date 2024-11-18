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Дипломат рассказала, как украинские боевики учат террористов работе с БПЛА - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 18.11.2024 (обновлено: 04:38 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/kiev-1984308586.html
Дипломат рассказала, как украинские боевики учат террористов работе с БПЛА
Дипломат рассказала, как украинские боевики учат террористов работе с БПЛА - РИА Новости, 18.11.2024
Дипломат рассказала, как украинские боевики учат террористов работе с БПЛА
Украинские боевики в тесной координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами, например, из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:50
2024-11-18T04:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сирия
вена
юлия жданова
вооруженные силы украины
дроны
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские боевики в тесной координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами, например, из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, наработанными навыками, которые последние смогут использовать против российских ВС в Сирии, заявила в статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По данным дипломата, в составе ВСУ действует около 3 тысяч команд специалистов по управлению БПЛА, и каждый год обучение проходят более 10 тысяч человек, в том числе и в третьих странах. Тем не менее, по ее словам, украинская армия заявляет, что нужно еще больше такого персонала. "Дополнительные учебные центры открываются на базе училищ по всей стране. Весьма показательно, что украинские боевики в тесной координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами, например, из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, наработанными в ходе боевых действий навыками, которые последние смогут использовать против российских Вооруженных сил в Сирии", — отметила Жданова. По ее словам, тот факт, что киевский режим активно задействует БПЛА для террористических целей, подтверждается преступной практикой преднамеренного использования беспилотников против гражданского населения России. "Наиболее интенсивные атаки БПЛА фиксируются в ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областях", — уточнила она.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241118/shrayver-1984305868.html
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973097255.html
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в мире, россия, сирия, вена, юлия жданова, вооруженные силы украины, дроны, террористы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сирия, Вена, Юлия Жданова, Вооруженные силы Украины, дроны, террористы
Дипломат рассказала, как украинские боевики учат террористов работе с БПЛА

Дипломат Жданова: ВСУ и США учат террористов навыкам применения БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские боевики в тесной координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами, например, из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, наработанными навыками, которые последние смогут использовать против российских ВС в Сирии, заявила в статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По данным дипломата, в составе ВСУ действует около 3 тысяч команд специалистов по управлению БПЛА, и каждый год обучение проходят более 10 тысяч человек, в том числе и в третьих странах. Тем не менее, по ее словам, украинская армия заявляет, что нужно еще больше такого персонала.
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"Дополнительные учебные центры открываются на базе училищ по всей стране. Весьма показательно, что украинские боевики в тесной координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами, например, из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, наработанными в ходе боевых действий навыками, которые последние смогут использовать против российских Вооруженных сил в Сирии", — отметила Жданова.
По ее словам, тот факт, что киевский режим активно задействует БПЛА для террористических целей, подтверждается преступной практикой преднамеренного использования беспилотников против гражданского населения России.
"Наиболее интенсивные атаки БПЛА фиксируются в ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областях", — уточнила она.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСирияВенаЮлия ЖдановаВооруженные силы Украиныдронытеррористы
 
 
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