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Концерт "Мир классики" прошел в Химках - РИА Новости, 18.11.2024
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13:57 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/khimki-1984388941.html
Концерт "Мир классики" прошел в Химках
Концерт "Мир классики" прошел в Химках - РИА Новости, 18.11.2024
Концерт "Мир классики" прошел в Химках
В выставочном комплексе "Артишок" городского округа Химки провели музыкальный концерт "Мир классики", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:57
2024-11-18T13:57
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В выставочном комплексе "Артишок" городского округа Химки провели музыкальный концерт "Мир классики", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Артисты Дворца культуры "Родина" исполнили знаменитые классические композиции. Народный коллектив "Академический хор" исполнил сочинения русских и советских композиторов, народные песни и произведения мировой классики. "Сегодня у нас очень ответственное мероприятие, наш “Академический хор” подтверждает звание народного коллектива. Запись сегодняшнего концерта отправится в министерство культуры, где ее рассмотрят и оценят специалисты сферы", – рассказала художественный руководитель ДК "Родина" Галина Астафьева. "Академический хор" – один из старейших коллективов Химок. Он появился в 1965 году, а уже в 1989 получил звание "Народный коллектив". Этот почетный статус хору необходимо подтверждать каждые три года. Во Дворце культуры "Родина" открыты 56 творческих коллективов, в которых свои таланты развивают более 1,5 тысячи человек самого разного возраста. Сейчас в здании проходит масштабная реконструкция. Специалисты отремонтируют внутренние помещения и крышу, обновят окна и двери, установят новую мебель. Новый облик приобретет фасад здания, входная группа и прилегающая территория. Все работы планируют завершить до конца 2025 года.
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)

Концерт "Мир классики" прошел в Химках

© Фото : Пресс-служба Администрации городского округа ХимкиКонцерт "Мир классики" прошел в Химках
Концерт Мир классики прошел в Химках - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Пресс-служба Администрации городского округа Химки
Концерт "Мир классики" прошел в Химках
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В выставочном комплексе "Артишок" городского округа Химки провели музыкальный концерт "Мир классики", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Артисты Дворца культуры "Родина" исполнили знаменитые классические композиции.
Народный коллектив "Академический хор" исполнил сочинения русских и советских композиторов, народные песни и произведения мировой классики.
"Сегодня у нас очень ответственное мероприятие, наш “Академический хор” подтверждает звание народного коллектива. Запись сегодняшнего концерта отправится в министерство культуры, где ее рассмотрят и оценят специалисты сферы", – рассказала художественный руководитель ДК "Родина" Галина Астафьева.
"Академический хор" – один из старейших коллективов Химок. Он появился в 1965 году, а уже в 1989 получил звание "Народный коллектив". Этот почетный статус хору необходимо подтверждать каждые три года.
Во Дворце культуры "Родина" открыты 56 творческих коллективов, в которых свои таланты развивают более 1,5 тысячи человек самого разного возраста. Сейчас в здании проходит масштабная реконструкция. Специалисты отремонтируют внутренние помещения и крышу, обновят окна и двери, установят новую мебель. Новый облик приобретет фасад здания, входная группа и прилегающая территория. Все работы планируют завершить до конца 2025 года.
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