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Токио следит за сообщениями о разрешении Киеву на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:58 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/khayasi-1984314082.html
Токио следит за сообщениями о разрешении Киеву на удары вглубь России
Токио следит за сообщениями о разрешении Киеву на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Токио следит за сообщениями о разрешении Киеву на удары вглубь России
Япония внимательно следит за движениями, связанными с сообщениями о разрешении США Украине бить дальнобойными ракетами по территории России, сообщил генеральный РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:58
2024-11-18T05:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
япония
сша
есимаса хаяси
джо байден
украина
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ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Япония внимательно следит за движениями, связанными с сообщениями о разрешении США Украине бить дальнобойными ракетами по территории России, сообщил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. "Нам известно об этих сообщениях. Я воздержусь от комментариев каждого сообщения СМИ, но правительство Японии будет внимательно следить за движениями, связанными с этим, включая влияние, которое это окажет на ситуацию на поле боя на Украине", - сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио. При этом он отказался комментировать сообщения некоторых СМИ о том, что Япония рассматривает вопрос о новых санкциях против России и КНДР в связи с информацией о якобы отправке северокорейских военных в Курскую область. "Я хотел бы воздержаться от ответа о дальнейших действиях", - сказал Хаяси. При этом он напомнил, что Япония осуждает военное сотрудничество России и Северной Кореи, включая "отправку военных КНДР в Россию". РФ ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна о якобы отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/atacms-1984312698.html
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в мире, россия, япония, сша, есимаса хаяси, джо байден, украина, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Япония, США, Есимаса Хаяси, Джо Байден, Украина, КНДР (Северная Корея)
Токио следит за сообщениями о разрешении Киеву на удары вглубь России

Хаяси: Япония внимательно следит за сообщениями о разрешении на удары вглубь РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек правительства Японии Хаяси Ёсимаса
Генсек правительства Японии Хаяси Ёсимаса - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генсек правительства Японии Хаяси Ёсимаса. Архивное фото
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ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Япония внимательно следит за движениями, связанными с сообщениями о разрешении США Украине бить дальнобойными ракетами по территории России, сообщил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
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"Нам известно об этих сообщениях. Я воздержусь от комментариев каждого сообщения СМИ, но правительство Японии будет внимательно следить за движениями, связанными с этим, включая влияние, которое это окажет на ситуацию на поле боя на Украине", - сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио.
При этом он отказался комментировать сообщения некоторых СМИ о том, что Япония рассматривает вопрос о новых санкциях против России и КНДР в связи с информацией о якобы отправке северокорейских военных в Курскую область.
"Я хотел бы воздержаться от ответа о дальнейших действиях", - сказал Хаяси.
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При этом он напомнил, что Япония осуждает военное сотрудничество России и Северной Кореи, включая "отправку военных КНДР в Россию".
РФ ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна о якобы отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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