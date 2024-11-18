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Источник опроверг сообщения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию - РИА Новости, 18.11.2024
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13:32 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/khamas-1984379846.html
Источник опроверг сообщения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию
Источник опроверг сообщения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию - РИА Новости, 18.11.2024
Источник опроверг сообщения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию
Утверждения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию не соответствует действительности, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:32
2024-11-18T13:32
в мире
турция
катар
хамас
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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Утверждения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию не соответствует действительности, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Высокопоставленные члены палестинского движения ХАМАС перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на арабского дипломата. "Члены Политбюро ХАМАС время от времени посещают Турцию. Утверждения о том, что политбюро ХАМАС переехало в Турцию, не соответствуют действительности", - заявил РИА Новости собеседник агентства.
https://ria.ru/20241118/konflikt-1915630213.html
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в мире, турция, катар, хамас
В мире, Турция, Катар, ХАМАС
Источник опроверг сообщения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию

В Анкаре опровергли сообщения о перебазировании лидеров ХАМАС из Катара в Турцию

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Утверждения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию не соответствует действительности, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Высокопоставленные члены палестинского движения ХАМАС перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на арабского дипломата.
"Члены Политбюро ХАМАС время от времени посещают Турцию. Утверждения о том, что политбюро ХАМАС переехало в Турцию, не соответствуют действительности", - заявил РИА Новости собеседник агентства.
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