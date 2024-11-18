https://ria.ru/20241118/khamas-1984379846.html
Источник опроверг сообщения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию
Источник опроверг сообщения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию - РИА Новости, 18.11.2024
Источник опроверг сообщения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию
Утверждения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию не соответствует действительности, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:32
2024-11-18T13:32
2024-11-18T13:32
в мире
турция
катар
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Утверждения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию не соответствует действительности, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Высокопоставленные члены палестинского движения ХАМАС перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на арабского дипломата. "Члены Политбюро ХАМАС время от времени посещают Турцию. Утверждения о том, что политбюро ХАМАС переехало в Турцию, не соответствуют действительности", - заявил РИА Новости собеседник агентства.
https://ria.ru/20241118/konflikt-1915630213.html
турция
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, катар, хамас
В мире, Турция, Катар, ХАМАС
Источник опроверг сообщения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию
В Анкаре опровергли сообщения о перебазировании лидеров ХАМАС из Катара в Турцию
АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Утверждения о перебазировании политбюро ХАМАС в Турцию не соответствует действительности, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Высокопоставленные члены палестинского движения ХАМАС перебрались из Катара в Турцию после того, как в Дохе отказались от посредничества в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Times of Israel, ссылаясь на арабского дипломата.
"Члены Политбюро ХАМАС время от времени посещают Турцию. Утверждения о том, что политбюро ХАМАС переехало в Турцию, не соответствуют действительности", - заявил РИА Новости собеседник агентства.