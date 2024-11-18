https://ria.ru/20241118/kerten-1984328525.html

В Британии неожиданно отреагировали на решение Байдена

В Британии неожиданно отреагировали на решение Байдена - РИА Новости, 18.11.2024

В Британии неожиданно отреагировали на решение Байдена

Решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS может привести к мировой войне, написал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X. "Это... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:29

2024-11-18T09:29

2024-11-18T09:43

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS может привести к мировой войне, написал лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X. "Это безумная эскалация, угрожающая третьей мировой войной..." — написал он. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/bouz-1984324888.html

https://ria.ru/20241118/atacms-1984323244.html

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в мире, россия, сша, джо байден, украина, нато