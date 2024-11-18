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Проект кампуса "Меркурий" в Рыбинске направят на госэкспертизу

Проект кампуса "Меркурий" в Рыбинске направят на госэкспертизу - РИА Новости, 18.11.2024

Проект кампуса "Меркурий" в Рыбинске направят на госэкспертизу

Проектно-сметную документацию по строительству кампуса "Меркурий" в Рыбинске Ярославской области до конца года направят на госэкспертизу, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T23:23

2024-11-18T23:23

2024-11-18T23:24

ярославская область

рыбинск

михаил евраев

владимир путин

сергей вахруков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Проектно-сметную документацию по строительству кампуса "Меркурий" в Рыбинске Ярославской области до конца года направят на госэкспертизу, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В федеральной адресной инвестиционной программе предусмотрено финансирование этого масштабного проекта. Строительство может начаться уже в следующем году", – написал Евраев в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что необходимость появления в Ярославской области современного научно-образовательного центра он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным во время рабочей встречи. "Глава государства отметил, что Рыбинск – подходящее место для строительства кампуса. Со стороны правительства мы выделили 150 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации. Уже в декабре ее планируют направить на госэкспертизу, а в первом квартале 2025 года ждем положительное заключение", - подчеркнул Михаил Евраев. Евраев отметил, что исполнение поручений президента находится на особом контроле, в том числе со стороны федерации. По словам губернатора, РГАТУ имени П.А. Соловьева в Рыбинске посетил начальник управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков. Он провел совещание по строительству кампуса "Меркурий", рассказал губернатор. Участники мероприятия, как уточняют в правительстве области, обсудили подготовку проектно-сметной документации, вопросы технологического подключения к сетям, создание в городе условий для комфорта будущих специалистов.

рыбинск

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рыбинск, михаил евраев, владимир путин, сергей вахруков