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В Калуге урегулировали конфликт тренера с воспитанницей - РИА Новости, 18.11.2024
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18:38 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/kaluga-1984448877.html
В Калуге урегулировали конфликт тренера с воспитанницей
В Калуге урегулировали конфликт тренера с воспитанницей - РИА Новости, 18.11.2024
В Калуге урегулировали конфликт тренера с воспитанницей
Попавший на видео конфликт тренера из Калуги с воспитанницей, которую педагог пинает и на которую повышает голос, улажен, сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:38
2024-11-18T18:38
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калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Попавший на видео конфликт тренера из Калуги с воспитанницей, которую педагог пинает и на которую повышает голос, улажен, сообщила РИА Новости заместитель директора по спортивной подготовке спортивной школы олимпийского резерва "Труд" Марина Архипова. В соцсетях и СМИ опубликовано видео, как на спортивной площадке тренер выкрикивает в лицо девочке какую-то фразу, а затем пинает ее. По данным телерадиокомпании "Ника ТВ", инцидент произошел на соревнованиях по бадминтону в Орле. Участница конфликта – тренер калужской спортшколы "Труд". "Конфликт улажен, родители разобрались в ситуации, и претензий никаких нет", - сказала Архипова. Она отметила, что тренер сожалеет об инциденте, но признает лишь тот факт, что повысила голос на ребенка – по ее словам, "в порыве достижения лучшего результата". "Видео было выложено без согласия всех участников, кто снимал, мы вообще не знаем, и смонтировано оно или не смонтировано – это большой вопрос", - подчеркнули в школе.
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олимпийские игры, калуга, орел, происшествия
Олимпийские игры, Калуга, Орел, Происшествия
В Калуге урегулировали конфликт тренера с воспитанницей

Попавший на видео конфликт тренера из Калуги с воспитанницей улажен

© Кадр видео из соцсетейКонфликт тренера из Калуги с воспитанницей
Конфликт тренера из Калуги с воспитанницей - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Конфликт тренера из Калуги с воспитанницей. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Попавший на видео конфликт тренера из Калуги с воспитанницей, которую педагог пинает и на которую повышает голос, улажен, сообщила РИА Новости заместитель директора по спортивной подготовке спортивной школы олимпийского резерва "Труд" Марина Архипова.
В соцсетях и СМИ опубликовано видео, как на спортивной площадке тренер выкрикивает в лицо девочке какую-то фразу, а затем пинает ее. По данным телерадиокомпании "Ника ТВ", инцидент произошел на соревнованиях по бадминтону в Орле. Участница конфликта – тренер калужской спортшколы "Труд".
"Конфликт улажен, родители разобрались в ситуации, и претензий никаких нет", - сказала Архипова.
Она отметила, что тренер сожалеет об инциденте, но признает лишь тот факт, что повысила голос на ребенка – по ее словам, "в порыве достижения лучшего результата".
"Видео было выложено без согласия всех участников, кто снимал, мы вообще не знаем, и смонтировано оно или не смонтировано – это большой вопрос", - подчеркнули в школе.
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