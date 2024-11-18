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Полковника ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 18.11.2024
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17:38 18.11.2024 (обновлено: 17:40 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/kachur-1984436472.html
Полковника ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Полковника ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 18.11.2024
Полковника ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес украинского военного Романа Качура* в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего реестра ведомства. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:38
2024-11-18T17:40
в мире
сумская область
россия
роман качур
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Росфинмониторинг внес украинского военного Романа Качура* в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего реестра ведомства."Качур* Роман Владимирович, 25.09.1984 года рождения, село Викториновка Бурынского района Сумской области УССР", - следует из перечня.Согласно открытым данным, Качур* служит в ВСУ в звании полковника.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html
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в мире, сумская область, россия, роман качур, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Россия, Роман Качур, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины
Полковника ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Полковника ВСУ Качура* внесли в перечень террористов и экстремистов

CC BY-SA 4.0 / Andriy-bezruk / Роман Качур*
Роман Качур* - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Andriy-bezruk /
Роман Качур*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Росфинмониторинг внес украинского военного Романа Качура* в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего реестра ведомства.
"Качур* Роман Владимирович, 25.09.1984 года рождения, село Викториновка Бурынского района Сумской области УССР", - следует из перечня.
Согласно открытым данным, Качур* служит в ВСУ в звании полковника.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 17:16
 
В миреСумская областьРоссияРоман КачурФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы Украины
 
 
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