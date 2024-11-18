https://ria.ru/20241118/kachur-1984436472.html

Полковника ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Полковника ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 18.11.2024

Полковника ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского военного Романа Качура* в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего реестра ведомства. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:38

2024-11-18T17:38

2024-11-18T17:40

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роман качур

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Росфинмониторинг внес украинского военного Романа Качура* в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего реестра ведомства."Качур* Роман Владимирович, 25.09.1984 года рождения, село Викториновка Бурынского района Сумской области УССР", - следует из перечня.Согласно открытым данным, Качур* служит в ВСУ в звании полковника.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html

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в мире, сумская область, россия, роман качур, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины