https://ria.ru/20241118/kabel-1984429089.html

Кабель связи между Финляндией и Германией вышел из строя

Кабель связи между Финляндией и Германией вышел из строя - РИА Новости, 18.11.2024

Кабель связи между Финляндией и Германией вышел из строя

Подводный телекоммуникационный кабель, проложенный между Финляндией и Германией, вышел из строя, сообщила финская компания-оператор Cinia Oy. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:54

2024-11-18T16:54

2024-11-18T22:30

в мире

финляндия

германия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984428375_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_56c2ad8f04bbb646f1510976a728e29c.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подводный телекоммуникационный кабель, проложенный между Финляндией и Германией, вышел из строя, сообщила финская компания-оператор Cinia Oy."Неисправность была обнаружена 18 ноября 2024 года в подводном кабеле Cinia C-Lion1", — говорится в релизе.Из-за неисправности услуги по кабелю не предоставляются. Причина неисправности выясняется, добавили в компании.C-Lion1 — первый кабель, проложенный напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016-го. Его длина составляет около 1,2 километра, он проходит между Хельсинки и Ростоком. Это единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу.

https://ria.ru/20240528/kabeli-1948801450.html

финляндия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, германия, технологии