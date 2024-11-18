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Кабель связи между Финляндией и Германией вышел из строя - РИА Новости, 18.11.2024
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16:54 18.11.2024 (обновлено: 22:30 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/kabel-1984429089.html
Кабель связи между Финляндией и Германией вышел из строя
Кабель связи между Финляндией и Германией вышел из строя - РИА Новости, 18.11.2024
Кабель связи между Финляндией и Германией вышел из строя
Подводный телекоммуникационный кабель, проложенный между Финляндией и Германией, вышел из строя, сообщила финская компания-оператор Cinia Oy. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:54
2024-11-18T22:30
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подводный телекоммуникационный кабель, проложенный между Финляндией и Германией, вышел из строя, сообщила финская компания-оператор Cinia Oy."Неисправность была обнаружена 18 ноября 2024 года в подводном кабеле Cinia C-Lion1", — говорится в релизе.Из-за неисправности услуги по кабелю не предоставляются. Причина неисправности выясняется, добавили в компании.C-Lion1 — первый кабель, проложенный напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016-го. Его длина составляет около 1,2 километра, он проходит между Хельсинки и Ростоком. Это единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу.
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в мире, финляндия, германия, технологии
В мире, Финляндия, Германия, Технологии
Кабель связи между Финляндией и Германией вышел из строя

Вышел из строя телекоммуникационный кабель связи между Финляндией и Германией

© Getty Images / picture allianceМорской порт. Росток, Германия
Морской порт. Росток, Германия - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Getty Images / picture alliance
Морской порт. Росток, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подводный телекоммуникационный кабель, проложенный между Финляндией и Германией, вышел из строя, сообщила финская компания-оператор Cinia Oy.
"Неисправность была обнаружена 18 ноября 2024 года в подводном кабеле Cinia C-Lion1", — говорится в релизе.
Из-за неисправности услуги по кабелю не предоставляются. Причина неисправности выясняется, добавили в компании.
C-Lion1 — первый кабель, проложенный напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.
Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016-го. Его длина составляет около 1,2 километра, он проходит между Хельсинки и Ростоком. Это единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу.
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