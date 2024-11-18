https://ria.ru/20241118/izrail-1984483474.html

В Израиле заявили о нескольких пострадавших при ливанском обстреле

В Израиле заявили о нескольких пострадавших при ливанском обстреле - РИА Новости, 18.11.2024

В Израиле заявили о нескольких пострадавших при ливанском обстреле

Несколько человек в районе Тель-Авива пострадали в результате ракетного обстрела из Ливана по центральным районам Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T23:03

2024-11-18T23:03

2024-11-18T23:03

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тель-авив

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Несколько человек в районе Тель-Авива пострадали в результате ракетного обстрела из Ливана по центральным районам Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции страны. "В полицию Израиля поступили сообщения о падении обломков снарядов в районе Тель-Авива. В результате этого несколько человек получили ранения", - говорится в сообщении. В пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA) сообщили о пяти пострадавших, среди них женщина в тяжелом состоянии, три человека с ранениями средней степени тяжести и еще один человек с легкими ранениями. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241118/tsakhal-1984458892.html

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в мире, израиль, тель-авив, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)