https://ria.ru/20241118/ivanov-1984313756.html

Операции по счетам компании фигуранта дела Тимура Иванова приостановили

Операции по счетам компании фигуранта дела Тимура Иванова приостановили - РИА Новости, 18.11.2024

Операции по счетам компании фигуранта дела Тимура Иванова приостановили

Операции по счетам компании "Волжский берег", руководителем которой является фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:50

2024-11-18T05:50

2024-11-18T05:51

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Операции по счетам компании "Волжский берег", руководителем которой является фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин, приостановлены, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным в карточке компании, 11, 21 и 22 октября было вынесено три решения о приостановлении операций по счетам. Среди оснований для приостановки операции указаны: "Непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления" и "Непредставление налоговым агентом (плательщиком страховых взносов) расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (расчета по страховым взносам)". Ранее, согласно официальным судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, были арестованы земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Все это имущество, как говорится в материалах дела, оформлено на ООО "Волжский берег". По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, семидесятикратно или даже стократно превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.

https://ria.ru/20241112/ivanov-1983222291.html

https://ria.ru/20241002/avtomobili-1975856334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тимур иванов, сергей бородин