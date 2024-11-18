https://ria.ru/20241118/ispaniya-1984338381.html

Появились подробности по делу об убийстве перебежчика Кузьминова в Испании

Появились подробности по делу об убийстве перебежчика Кузьминова в Испании - РИА Новости, 18.11.2024

Появились подробности по делу об убийстве перебежчика Кузьминова в Испании

Российский перебежчик Максим Кузьминов, тело которого было найдено в одном из муниципалитетов Испании, был убит двумя нападавшими на парковке у дома, в котором... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:11

2024-11-18T10:11

2024-11-18T22:12

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский перебежчик Максим Кузьминов, тело которого было найдено в одном из муниципалитетов Испании, был убит двумя нападавшими на парковке у дома, в котором проживал, пишет газета Politico. "Многие детали убийства Кузьминова остаются неясными. Но, согласно сообщениям СМИ и интервью, проведенным Politico, он был застрелен двумя нападавшими на парковке своего дома", — пишет газета. Как отмечает издание, Кузьминов, по всей видимости, пытался убежать после нападения, прежде чем потерял сознание. После этого, как утверждается, нападавшие переехали Кузьминова на машине. Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что тело Кузьминова похоронено в безымянной могиле на юге Испании. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны и не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но, "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20241107/gosizmena-1982383747.html

https://ria.ru/20241111/karelina-1983065511.html

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в мире, украина, курск, максим кузьминов, ми-8 амтш