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Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии - РИА Новости, 18.11.2024
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11:54 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/gruziya-1984358166.html
Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии
Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии - РИА Новости, 18.11.2024
Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что предложит главам МИД ЕС на заседании в понедельник перенаправить 100 миллионов евро помощи,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:54
2024-11-18T11:54
в мире
грузия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что предложит главам МИД ЕС на заседании в понедельник перенаправить 100 миллионов евро помощи, предназначенной властям Грузии, на поддержку "гражданского общества". "Грузия сегодня будет обсуждаться на встрече... Будут приняты конкретные решения. Я предложил прекратить большую часть финансирования программ для правительства Грузии - более 100 миллионов евро. Эти деньги будут заморожены и перенаправлены гражданскому обществу Грузии", - сообщил он.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, грузия, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Грузия, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии

Боррель предложит ЕС перенаправить сто млн евро, предназначенные властям Грузии

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что предложит главам МИД ЕС на заседании в понедельник перенаправить 100 миллионов евро помощи, предназначенной властям Грузии, на поддержку "гражданского общества".
"Грузия сегодня будет обсуждаться на встрече... Будут приняты конкретные решения. Я предложил прекратить большую часть финансирования программ для правительства Грузии - более 100 миллионов евро. Эти деньги будут заморожены и перенаправлены гражданскому обществу Грузии", - сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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