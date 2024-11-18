https://ria.ru/20241118/gruziya-1984358166.html

Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии

Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии - РИА Новости, 18.11.2024

Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что предложит главам МИД ЕС на заседании в понедельник перенаправить 100 миллионов евро помощи,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:54

2024-11-18T11:54

2024-11-18T11:54

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что предложит главам МИД ЕС на заседании в понедельник перенаправить 100 миллионов евро помощи, предназначенной властям Грузии, на поддержку "гражданского общества". "Грузия сегодня будет обсуждаться на встрече... Будут приняты конкретные решения. Я предложил прекратить большую часть финансирования программ для правительства Грузии - более 100 миллионов евро. Эти деньги будут заморожены и перенаправлены гражданскому обществу Грузии", - сообщил он.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, жозеп боррель, евросоюз