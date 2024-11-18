Боррель рассказал, что ЕС сделает с финансированием властей Грузии
Боррель предложит ЕС перенаправить сто млн евро, предназначенные властям Грузии
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что предложит главам МИД ЕС на заседании в понедельник перенаправить 100 миллионов евро помощи, предназначенной властям Грузии, на поддержку "гражданского общества".
"Грузия сегодня будет обсуждаться на встрече... Будут приняты конкретные решения. Я предложил прекратить большую часть финансирования программ для правительства Грузии - более 100 миллионов евро. Эти деньги будут заморожены и перенаправлены гражданскому обществу Грузии", - сообщил он.
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